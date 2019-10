Klein-Ziethen

Das beliebte Lokal „Reckin’s Eiche“ am Dorfplatz in Klein-Ziethen wird bald für immer schließen. Ende August 2020 ist Schluss. Zu diesem Zeitpunkt ist der Mietvertrag mit der Gemeinde Oberkrämer aufgelöst worden. Das bestätigte am Mittwoch Corinna Schnell, die „Dame des Hauses“, wie sie sich selbst nennt. Geme...