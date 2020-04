Oster-Aktion in Bötzow: Das sind die Gewinner-Ostereier

Bötzow

„Wahnsinn“, sagt Bötzows Ortsvorsteherin Mandy Krenz und schaut auf den Zaun des Sportplatzes. „Wahnsinn, wie schön die Ostereier und Bilder geworden sind.“ Insgesamt 188 Eier und 22 Bilder hingen am Ostermontag am Zaun. „Ich möchte mich riesig bei allen, die mitgemacht haben, dafür bedanken, dass sie die Eieraktion so gut angenommen haben. Es sind tolle Meisterwerke entstanden.“

Die Gemeinde, der Sportverein Eintracht Bötzow und die Löwen-Apotheke hatten vor Ostern insgesamt Eier an den Zaun gehangen. Jedermann war eingeladen, mitzumachen, sich ein Ei abzupflücken und mit nach Hause zu nehmen und es dort zu bemalen. Und anschließend natürlich zurückzuhängen. Für die schönsten Kunstwerke waren Preise ausgelobt worden. Ziel der Aktion: „Wir wollten unseren Ort schöner machen“, erklärt Mandy Krenz. „Am Morgen des Ostermontags haben wir uns getroffen und uns schweren Herzens entscheiden müssen, wer nun gewonnen hat. Es ist uns wirklich schwer gefallen“, sagt sie. „Mein Dank gilt der Inhaberin der Löwenapotheke in Hennigsdorf und Leegebruch, Katharina Douglas, die die Hauptpreise für die Aktion zur Verfügung gestellt hat. Danke auch an Rico Rückstädt von der Energieinsel, der die Trostpreise übernommen hat.“ Die MAZ stellt ein kleines Dankeschön zusammen, für alle, die teilgenommen haben. „Das kann ab nächsten Freitag (17. April) vom Zaun geholt werden.“

Die Jury: Katharina Douglas, Inhaberin der Löwenapotheke, Ortsvorsteherin Mandy Krenz (M.) und Ronny Schulze von Eintracht Bötzow. Quelle: privat

Alle Gewinner können sich mit Mandy Krenz in Verbindung setzen, um zu erfahren, wie Sie an ihren Preis kommen. „Wer sein Ei oder Bild haben möchte, kann es sich im Laufe der Woche gerne abholen. Alle Eier, die am Freitag noch am Zaun hängen, werden dann abgemacht und für das kommende Osterfest eingelagert. Damit wollen wir dann unser Dorf im nächsten Jahr schmücken.“

