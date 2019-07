Schwante

Der Schwantener Unternehmer Karl-Dietmar Plentz bekommt den Verdienstorden des Landes Brandenburg. Er wird an ihn am Montag, 22. Juli, in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg in Potsdam übergeben. „Mit großer Freude und Dankbarkeit habe ich eine Einladung unseres Ministerpräsidenten Dietmar Woidke erhalten“, teilte Plentz am Montag mit.

Karl-Dietmar Plentz ist Bäckermeister, er betreibt ein Bäckereiunternehmen mit Sitz in Schwante. Insgesamt hat die Firma sieben Filialen in Oberhavel. Darüber hinaus engagiert er sich als Gemeindevertreter in Oberkrämer und setzt sich für soziale Belange in der Region ein. Er beteiligt sich immer wieder an Charity-Aktionen wie „Ein Brot, das Gutes tut“. Im vergangenen Jahr nahm er an einer Pilgeraktion teil, die nach Russland führte. Zudem engagiert er sich in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Oberkrämer und war auch einer der Mitbegründer des Sommerlagers, das in diesem Jahr erstmals in Kuhbrücke stattfinden wird. Anfang des Jahres veröffentlichte er das Buch „Der Brotmacher“.

„Die beabsichtigte Auszeichnung ist für mich Bestätigung meiner christlichen, sozialen und unternehmerischen Arbeit und Ansporn, mich für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises und darüber hinaus, weiterhin einzusetzen“, sagte Karl-Dietmar Plentz am Montag.

Von MAZonline