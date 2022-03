Oberkrämer

Dafür gab es am Donnerstagabend eine extra einberufene Sondersitzung der Gemeindevertretung in Oberkrämer. In der Marwitzer Turnhalle musste das Ergebnis der Bürgermeisterwahl noch bestätigt werden. Wolfgang Geppert (Freie Wähler) hatte sich am 13. Februar in der Stichwahl gegen Carolin Schmiel (BfO) durchgesetzt.

Nach der Abstimmung, die eigentlich nur ein formeller Akt war, sprach der neue Bürgermeister Wolfgang Geppert vor dem Gemeindevertretervorsteher Matthias Schreiber (BfO) den Amtseid. Damit ist der Bötzower nun auch ganz offiziell im Amt. Sein Büro hatte er schon am 1. März bezogen, nachdem sein Vorgänger Peter Leys (BfO) aus gesundheitlichen Gründen sein Amt vorzeitig abgegeben hatte.

Von Robert Tiesler