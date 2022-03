Die Bibliotheken in Oberkrämer haben ein Jahr mit widrigen Umständen hinter sich

Oberkrämer

Für die Bibliotheken in Oberkrämer war 2021 ein turbulentes Jahr. Und das nicht nur wegen der Schließzeit während des Corona-Lockdowns und den weiteren entsprechenden Einschränkungen, sondern auch weil Jennifer Prahl kurzfristig in den Mutterschaftsurlaub ging. Das erklärte die kommissarische Leiterin der Oberkrämer-Bibliotheken, Claudia Adler, am Mittwochabend im Sozialausschuss in Eichstädt.

Allerdings sei die Corona-Schließzeit dazu genutzt worden, neue Medien einzusortieren und alte dafür rauszunehmen. Als im Frühjahr die Büchereien in Vehlefanz und Bötzow wieder öffnen durften, musste Claudia Adler sie allerdings allein führen. „Das führte erst mal zu einem leichten Chaos“, sagte sie. „Da blieb einiges liegen.“ Um beide Einrichtungen am Laufen halten zu können, mussten jeweils die Öffnungszeiten halbiert werden. Inzwischen gehört aber auch Marlén Röder zum Bibliotheksteam, sie arbeitet in der Vehlefanzer Bücherei.

31.064 Entleihungen in den Oberkrämer-Bibliotheken

Aufgrund der widrigen Umstände sind die Zahlen in den Bibliotheken in Oberkrämer gesunken. Es gab 2021 genau 31 064 Entleihungen, das sind 11 956 weniger als im Jahr davor. Auch die Zahl der aktiven Leser sei gesunken, auf 761. „Aber die verloren gegangenen Leser wollen wir zurückholen“, so Claudia Adler. In Bötzow und Vehlefanz gebe es derzeit 19 538 Medien, die ausgeliehen werden können. Darunter seien 3000 neue. 1400 Medien seien aussortiert worden. Hinzu kommen die Medien, die online verliehen werden können.

Dino Preiskowski (SPD) danke dem Team der Bibliotheken. Auch sein Sohn nutze die Bücherei sehr gern, sagte er. Ein Dank kam auch von Hauptamtsleiter Ronny Rücker. Es sei kein einfaches Jahr gewesen, die getane Arbeit „kann man nicht genug anerkennen“. Es sei darüber nachzudenken, ob für die Bibliotheken eine zusätzliche Stelle hilfreich sein könnte.

Von Robert Tiesler