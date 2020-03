Die Firma VGP baut große Halle im Gewerbepark

Vehlefanz

Die Firma VGP hat ein Grundstück im Gewerbepark in Vehlefanz erworben. VGP ist ein führender europäischer Anbieter von Logistik- und Gewerbeimmobilien. Nach eigenen Angaben plane sie den Bau eines Gewerbeparks im Norden von Berlin. Dafür habe man ein Grundstück in „Berlin-Oberkrämer“erworben.

Mediensprecherin Anette Nachbar bestätigte am Mittwochnachmittag, dass es sich um ein Grundstück im Vehlefanzer Gewerbepark handelt. „Wir kaufen Grundstücke und entwickeln darauf Projekte und Gebäude, die dann für Mieter zur Verfügung gestellt werden“, sagte sie am Mittwoch auf MAZ-Nachfrage. Es gebe in der Regel auf solchen Flächen größere und kleinere Mieter.

In Vehlefanz handelt es sich um eine 18 Hektar große Fläche. Das erste Gebäude solle im Herbst 2020 errichtet werden und eine vermietbare Fläche von 15.000 Quadratmetern beinhalten. „Was wichtig ist, die Firma erwirbt die Grundstücke und entwickelt Projekte, auch in Zusammenarbeit mit der Kommune“, erklärte Anette Nachbar. Wenn die Gemeinde sage, dass etwas nicht gehe, dann würde sich die Firma VGP auch daran halten. „Sie behält die Gewerbeparks im Eigentum, sind Ansprechpartner der Kommunen, stehen verlässlich zur Verfügung.“ Das sei Teil des Erfolgsgeheimnisses des Unternehmens. Sie würde die Grundstücke nicht aus spekulativen Gründen erwerben.

„Die Firma wird dort mehrere Hallen bauen, so wurde uns das mitgeteilt“, sagte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger am Mittwoch. Dass von „Berlin-Oberkrämer“ die Rede ist, wundert ihn. „Aber wir haben viele, die das als Berliner Standort verkaufen.“

Das Unternehmen VGP wurde 1998 als Familienunternehmen in Tschechien gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 220 Mitarbeiter. Die VGP-Gruppe ist derzeit in zwölf europäischen Ländern aktiv und wolle ihren Expansionskurs weiter vorantreiben. Derzeit gebe es 27 Industrieparks in neun Bundesländern.

Darius Scheible, Geschäftsführer der VGP Industriebau GmbH, sagt zur geplanten Ansiedlung in Vehlefanz: „VGP möchte mit der Errichtung weiterer Gewerbeparks in der Region und der Abschließung von langfristigen Mietverträgen nachhaltig zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen.“ Rund um Berlin ist das Unternehmen bereits in Ludwigsfelde mit einer vermieteten Fläche von 193.399 Quadratmetern und in Wustermark mit 72.642 Quadratmetern vertreten.

Von Robert Tiesler