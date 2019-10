Bärenklau

Die Linken in Oberkrämer starten am Mittwoch, 2. Oktober, mit einer Stammtisch-Serie im Bärenklauer Dorfkrug. „Unser Ziel ist, den Menschen eine Plattform zu bieten wo sie mit uns über Ihre Anliegen sprechen können“, sagt Sebastian Wolf, der Linke-Chef in Oberkrämer. „Wir möchten als Politiker nah an den Problemen der Menschen dran sein, und das ist in Oberkrämer nicht immer einfach. Politik findet nicht nur in den gewählten Gremien wie der Gemeindevertreterversammlung statt, sondern beginnt viel früher.“

Wer Sorge habe, dass das eigene Kind keinen Schulplatz in der Nähe bekomme, wenn Bus und Bahn nicht fahren, Radwege nicht vorhanden sind oder Ähnliches, „sollte Ansprechpartner aus der Politik in seinem Heimatort haben“, so Wolf. „Mit unserem ab dem 2. Oktober um 19 Uhr regelmäßig stattfindendem Stammtisch im Dorfkrug Bärenklau möchten wir alle animieren, sich in die Politik einzumischen und mit uns zusammen für Oberkrämer die Entwickung zu gestalten.

Der Stammtisch in Bärenklau wird an jedem ersten Mittwoch des Monats stattfinden. Es gebe außerdem Gespräche mit dem „Mahlzeit“ in Bötzow über mögliche Termine.

Von MAZonline