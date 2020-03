Die Krise rund um das Corona-Virus sorgt auch in der Bäckerei Plentz in Schwante für Veränderungen. Die Umsatzrückgänge am Wochenbeginn waren groß, haben sich aber auf kleinerem Niveau eingependelt. Karl-Dietmar Plentz will Zuversicht verbreiten – auch wenn es nicht immer einfach fällt.