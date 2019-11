Die Tüftler vom Oldtimerclub Oberhavel geben mächtig Gas. Sie treffen sich jeden 2. Mittwoch im Monat im Dorfkrug in Bärenklau zum Klönen und tüfteln am Wochenende gemeinsam in ihren Werkstätten. Am 13. November 2019 feiern die 32 Mitglieder das 10.Jubiläum vom Oldtimerclub.