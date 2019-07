Schwante

Für die alte Friedenseiche auf dem Dorfanger in Schwante gibt es keine Zukunft mehr. Wie Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) am Montagabend im Ortsbeirat mitteilte, soll der einstmals Ortsbild prägende Baum im Herbst gefällt werden.

Sämtliche Rettungsversuche in den vergangenen Jahren waren gescheitert. Im Juni 2016 war ein Blitz in den Baum eingeschlagen. Im Jahr danach ist dann festgestellt worden, dass er zusätzlich von einem Pilz befallen war. Die Eiche war kräftig beschnitten worden, in der Hoffnung, dass sie sich erholt – was aber nie geschah.

Der Baum im Juni 2016. Quelle: Verwaltung

Anstelle dessen könnte die Platanenbepflanzung ergänzt werden, hieß es.

Von Robert Tiesler