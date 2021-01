Oberkrämer

Bislang Unbekannte entwendeten am Montagmorgen (25. Januar) gegen 4.30 Uhr in der Straße An den Birken einen weißen Audi Q5 Sportsback mit den amtlichen Kennzeichen BAD-LT 100. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 35 000 Euro und verfügt über Keyless-Go-System. Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug.

Von MAZonline