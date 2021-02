Oberkrämer

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag ein in einem Ortsteil in Oberkrämer geparktes weißes Wohnmobil mit den amtlichen Kennzeichen OHV-IC 788 gestohlen.

Das Fahrzeug des Herstellers Fiat vom Typ Ducato/Hymer hat zwei auffallende schwarze Seitenstreifen mittig sowie im unteren Bereich. Weiterhin verfügt das Wohnmobil über ein einklappbares Dachzelt. Die Polizei fahndet nach dem zirka 50.000 Euro teurem Fahrzeug.

Von MAZ-online