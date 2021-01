Diebe verursachen 16.000 Euro Schaden in Vehlefanz

Vehlefanz

Eine Spaziergängerin informierte in der Nacht zu Dienstag (12. Januar) gegen 0.15 Uhr die Polizei, weil sie auf einer Baustelle in der Bärenklauer Straße mehrere Personen bei einer Diebstahlshandlung beobachtet hatte. Die Täter verluden offenbar Diebesgut in einem Fahrzeug und flüchteten anschließend. Auf der Baustelle wurden zwei Baucontainer aufgebrochen. Aus einem entwendeten die Täter Werkzeuge im Wert von etwa 16.000 Euro.

Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren am Tatort. Polizeibeamte kontrollierten in der Nähe ein verdächtiges Fahrzeug mit drei Insassen. Bei der Durchsuchung des Autos konnte das Diebesgut nicht aufgefunden werden. Ob die Personen im Zusammenhang mit der Tat stehen, klärt die Kriminalpolizei. Der 23-jährige Mann am Steuer konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, woraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro erhoben wurde. Somit wird das deutsche Strafverfahren gesichert, da der Mann keinen Wohnsitz im Inland hat.

Von MAZonline