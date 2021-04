Ein Mitarbeiter der Gemeinde Oberkrämer wurde am Montagabend auf Gegenstände auf einer Wiese nahe der Poststraße aufmerksam. Der Computer und ein Feuerlöscher stammen offenbar aus einer Diebstahlshandlung vom Wochenende.

