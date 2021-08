Schwante

In der Nacht zum Donnerstag (19. August) wurde im Schiffsweg in Schwante durch bisher unbekannte Personen ein am Haus befindliches Baugerüst demontiert und gestohlen. Das Gerüst befand sich an der Straßenseite des umzäunten Grundstücks. Dem rechtmäßigen Eigentümer des Gerüsts entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Von MAZonline