Dienstag, 18 Uhr: Das Oberkrämer-Duell vor der Bürgermeisterwahl

Oberkrämer

Weil es wegen der Pandemielage momentan schwierig ist, Präsenzveranstaltungen zu organisieren, findet auch der zweite MAZ-Wahltalk zur Bürgermeisterwahl in Oberkrämer wieder online statt. Am kommenden Sonntag, 13. Februar, haben die Menschen in Oberkrämer die Wahl. Wer folgt auf Peter Leys auf dem Bürgermeisterposten?

8. Februar, 18 Uhr, bei „MAZ Oberhavel“ auf Facebook

Am Dienstag, 8. Februar, treffen um 18 Uhr in der Oranienburger MAZ-Redaktion Wolfgang Geppert (BVB/Freie Wähler) und Carolin Schmiel (BfO) aufeinander. Sie stellen sich den Fragen von Sebastian Morgner, dem Redaktionsleiter der MAZ in Oberhavel. Sie bekommen diesmal Begriffe von A bis Z, zu denen sie Stellung beziehen müssen.

Live übertragen wird das auf der Facebook-Seite der „MAZ Oberhavel“. Eine Aufzeichnung gibt es später auf der Youtube-Seite „MAZ Oberhavel“.

