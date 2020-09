Duftende Kaffeebohnen aus Marwitzer Produktion

Marwitz

Millionen Menschen starten in Deutschland mit einer Tasse Kaffee in den Tag. „Kaffee ist aber nicht gleich Kaffee“, betont allerdings Andreas Fierus energisch und der 47-jährige Marwitzer weiß, wovon er spricht. Seit vier Jahren betreibt Fierus zusammen mit seinem Partner Stefan Koss die Kaffeerösterei „ Spreebohne“. „Wir rösten unseren Kaffee noch wie es vor 120 Jahren gemacht wurde, mit einem gasbetriebenen Trommelröster. Bei unserem Kaffee schmeckt man die Bohne“, berichtet der 47-Jährige hörbar stolz.

Spezialist für brasilianischen Kaffee

Spezialisiert haben sich die beiden Unternehmer dabei auf brasilianischen Kaffee, die Bohnen im Rohzustand werden aus Hamburg angeliefert und sind zu 100 Prozent Arabica Bohnen. Bis 2006 betrieb Andreas Fierus ein Eiscafé in Bad Belzig. „Ich habe dann dem Familienleben wegen des Cafés verkauft“, so Fierus rückblickend. Im Jahre 2015 beschäftigte sich der Marwitzer dann genauer mit der Kaffeerösterei, ein Jahr später folgte die Firmengründung. „Ich bin auch ausgebildeter Barista. Nach einem halben Jahr Vorlaufzeit haben wir dann den Schritt gewagt.“

Fünf Kaffeesorten – produziert im Havelland

In Brieselang ( Havelland) wird der Kaffee vor Ort geröstet und verpackt. „Wir sind nur zu zweit, machen alles selber“, so der 47-Jährige. Inzwischen sind die fünf verschiedenen Kaffeesorten aus Brieselang auch in diversen Discountern zu finden, unter anderem seit Mitte August auch in den Kauflandfilialen in Hennigsdorf, Hohen Neuendorf und Oranienburg. „Wir produzieren knapp 6000 Packungen im Monat. Wir geben unserem Kaffee auch die nötige Zeit zum Entfalten, wir wollen keine Massenproduktion. Wir haben demnach auch nur einen ganz geringen Lagerbestand“, so Andreas Fierus. Das erste Geschäftsjahr war laut Andreas Fierus schwierig. „Wir suchten unseren Markt und unsere Nische, doch inzwischen explodiert die Nachfrage förmlich“, freut sich der 47-Jährige.

Bei der Kaffeerösterei „Spreebohne“ wird noch klassisch das Produkt erzeugt. Quelle: Privat

Dabei legen die Kaffeeröster großen Wert auf Individualität. „Wir erfüllen nahezu jeden Wunsch. Bei uns kann man seinen Kaffee nach eigenem Wunsch bestellen und erstellen lassen. So bekommt jeder Gastronom seine eigene Note. Wir produzieren einen Ursprungskaffee“ Ziel sei es laut dem Marwitzer Andreas Fierus, in Zukunft gesund zu wachsen. „Wir wollen uns regional etablieren und stabilisieren. Allerdings immer Augenmaß, das ist uns wichtig“, so der 47-Jährige, um auch in Zukunft noch genügend Raum und Zeit für das eigene Familienleben zu haben.

Von Knut Hagedorn