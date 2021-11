Eichstädt

Manchen Dörfern gelingt es, ihre Schätze gut zu verstecken. Wer Eichstädt nur oberflächlich kennt, der wird natürlich die Häuser entlang der Landesstraße 17 kennen, die Kirche, die Kita. Dann gibt es noch die Gemeindeverwaltung von Oberkrämer und am Ortsausgang das Gewerbegebiet und die Oberkrämerhalle.

Dabei hat Eichstädt noch mehr zu bieten – und hat sogar ein wunderschönes Kleinod. Die Gegend am Uppstallpfuhl ist ein wunderschöner Ort zum Erholen und Abschalten. Der Verkehr der entfernten Landesstraße – von dort führt die sehr schmale Straße Zum Uppstallpfuhl dorthin – ist nicht mehr zu hören. Es herrscht eine herrliche Ruhe. Der Uppstallpfuhl selbst ist ein größerer Teich, umrahmt von etwas Schilf. Von dort aus hat man auch einen wunderschönen Blick in Richtung Kirche. Die Spitze des Kirchturms spiegelt sich im Wasser des Teiches.

Wie Ortsvorsteher Dirk Ostendorf neulich beim Dorfspaziergang in der Serie „MAZ zu Hause in Oberkrämer“ erzählte, habe der Ortsbeirat die Bank gestiftet und installieren lassen, die am Teich steht. Wer sich dort raufsetzt, kann direkt aufs Wasser schauen.

Der Spielplatz mit dem Rodelberg in Eichstädt. Quelle: Robert Tiesler

Ganz still ist es auf dem Areal aber nicht immer. Denn im Hintergrund befindet sich der Eichstädter Spielplatz. Es gibt dort einen Kletterturm mit Rutsche und auch eine Tischtennisplatte. Dirk Ostendorf wolle sich dafür einsetzen, dass man bald noch besser Tischtennis spielen könnte, in dem dort eine neue Betonplatte gegossen werde – damit man beim Spielen einen besseren Halt habe.

Es gibt noch ein Highlight auf der Fläche – und das Wort „Höhepunkt“ trifft es sehr gut: Am Uppstallpfuhl ist nämlich auch ein echter Rodelberg. „Der wurde damals extra aufgeschüttet“, sagte der Ortsvorsteher. Wenn also mal wieder Schnee liegen sollte, dann wissen die Eichstädter, wo es hin geht.

Von Robert Tiesler