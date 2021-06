Eichstädt-Ausbau

Wenn es um die Erdbeeren geht, dann wird „Korona“ mit K geschrieben. Und Korona auf dem Erdbeerfeld ist auch sehr viel beliebter als die Variante mit C. Das ist momentan sehr gut auf dem Gelände der SL-Gartenbau GmbH am Rand von Eichstädt-Ausbau zu beobachten. Dort gibt es 52 Reihen, in denen die Korona-Erdbeersorte wächst. „Die Sorte eignet sich besonders, wenn man Erdbeermarmelade machen möchte. Sie ist nämlich sehr dunkel“, sagt Malgorzata Hannemann, Verkäuferin auf dem Erdbeerfeld.

Korona ist aber nur eine von vielen Sorten, die die Menschen auf dem Gelände pflücken können. Momentan ist das Feld täglich, also montags bis sonntags, geöffnet. Zehn Hektar groß ist der Hof der SL-Gartenbau-GmbH, das zur Schwanteland-Gruppe gehört, Im Hintergrund ist die Autobahn zu sehen. Das Erdbeerfeld ist das größte der Felder. Auf drei Hektar werden auch Äpfel angebaut, auf 0,7 Hektar zudem auch Heidelbeeren.

Dirk Steinbach aus Neuruppin ist mit seiner Frau Sylvia und Enkel Leonard aufs Feld gekommen. Quelle: Enrico Kugler

Die Menschen kommen auf das Feld, um die Erdbeeren vor allem selber zu pflücken. Wer möchte, kann aber auch einen fertigen Erdbeerkorb an der Kasse kaufen.

Zu den verbreitetesten Sorten in Eichstädt-Ausbau gehören die Sorten Sonata in 56 Pflanzreihen, Malwina in 45 Reihen, Elianny in 47 Reihen, und Rumba in 46 Reihen. Die Sorte Faith ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Dass es verschiedene Sorten gibt, hat damit zu tun, dass sie zu verschiedenen Zeiten wachsen. Malwina wächst beispielsweise zwei Wochen später als andere Sorten, wie Malgorzata Hannemann erklärt.

Korona: beliebte Erdbeersorte. Quelle: Enrico Kugler

Dirk Steinbach aus Neuruppin ist mit seiner Frau Sylvia und Enkel Leonard aufs Feld gekommen. „Wir waren schon öfter hier“, erzählt er. Fast jedes Jahr pflücken sie die Erdbeeren. Und auch in Dirk Steinbachs Korb landet Korona. „Für Marmelade ist Korona am besten.“ Denn am Nachmittag stand dann tatsächlich auf dem Familienplan, Marmelade herzustellen. Aber warum kommt er mit seiner Familie extra nach Oberkrämer? „Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das Gelände hier im Internet gefunden habe. Hier weiß ich, was ich ernte“, sagt Dirk Steinbach. „Ich sehe, was ich in den Korb packe. Und außerdem kommen wir so mal wieder an die frische Luft, und unser Enkel kommt auch mal raus.“ Meistens führt der Ausflug noch nach Schwante zur Bäckerei Plentz – für ein frisches Brot.

Gerlinde Palek und Detlef Höselbarth kommen „jedes Jahr zwei- bis dreimal hierher“, wie die Berlinerin erzählt. „Wir kosten vorher“, wenn die Sorte noch unbekannt sei. Dass sie rausfahren, um selbst zu pflücken, sei für beide ganz klar: „In unserem Berufsleben haben wir den ganzen Tag im Büro gesessen“, erzählt Gerlinde Palek. Deshalb sei es schön, nun draußen unterwegs zu sein – und die Nachbarn würden auch etwas von den Erdbeeren abbekommen. Gut an dem Gelände bei Eichstädt sei, dass es so gut erreichbar ist.

Erdbeeren selber pflücken. Quelle: Enrico Kugler

Im Juli geht es auf dem Feld mit der Heidelbeere weiter, im Herbst kommen die Äpfel dran.

Von Robert Tiesler