Hospiz-Cup: Kicken für den guten Zweck

Eichstädt

Wenn Romano Bergling an den kommenden Sonntag denkt, dann kann er seine Füße kaum stillhalten. „Ich hätte schon vor zwei Wochen losspielen können, so aufgeregt bin ich“, sagt der Gründer der Initiative „Wir für Euch“. Kein Wunder: Erstmals wird am Sonntag ab 9.45 Uhr der „Hospiz-Cup“ in der Oberkrämerhalle in Eichstädt steigen. Die MAZ unterstützt das Projekt als Medienpartner.

Acht Teams, Männer wie Frauen, haben sich gefunden, um zugunsten des Oranienburger Hospizes zu kicken. Romano Bergling, der einst für Velten in der Verbandsliga kickte, geht davon aus, dass die Halle voll wird – die Teams würden jeweils ihre Fanlager mitbringen. Eintritt wird das Turnier aber nicht kosten, dafür wollen die Organisatoren mehrere Spendendosen in den Fanlagern herumgehen lassen. „Wir hoffen natürlich, dass eine ordentliche Summe an Spenden zusammenkommt“, erklärt Romano Bergling.

Bei der Tombola gewinnt jedes achte Los

Seit Jahren sammelt die Initiative mit Aktionen Geld für das Hospiz ein – im vergangenen Jahr unter anderem mit der Teilnahme am Veltener Drachenbootrennen, dem Benefiz-Walk durch Oberhavel oder einer Falknershow im Veltener Feldschlösschen Weimann. Geld werde im Hospiz immer gebraucht, zumal es um drei Plätze erweitert werden solle. „Auch für die Erfüllung kleinster Wünsche der Menschen dort muss ja Geld da sein“, so Bergling.

Auch eine Tombola wird es geben. Drei Euro kostet das Los, und jedes achte gewinnt. Unter anderem gibt es zwei VIP-Tickets für das Spiel Union Berlin gegen Bayer Leverkusen, zudem hat Profi-Keeper Martin Männel vom Zweitligisten Erzgebirge Aue zwei seiner Trikots und jene von Spielern wie Gabor Kiraly, Sascha Burchert oder Arne Feick spendiert. Als DJ ist Rene Blanck dabei, Stadionsprecher bei den Berlin Thunderbirds; der Gastronom Denny Pude kümmert sich um das leibliche Wohl.

Romano Bergling wird mit Weggefährten im Team „Wir für Euch“ spielen. Trainieren wollen sie vorher aber nicht. „Das ist wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht.“

Von Marco Paetzel