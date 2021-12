Eichstädt

Zum Jubiläum gab es am Donnerstag Blumen – von der Chefin für ihre Mitarbeiterin. Seit 15 Jahren gibt es am Eichenring in Eichstädt „Utas Haarstube“. Und Uta Butzlaff ist dankbar – für die Menschen, die in ihren Friseurladen kommen und für die Treue ihrer Kollegin. Melinda David-Linke sei 50 Prozent des Ladens. „Sie hält mir immer den Rücken frei, trifft Entscheidungen, die in meinem Sinne sind.“ Denn die Hälfte ihrer Zeit arbeitet die Chefin auch im Laden am Veltener Bahnhof.

Schon als Kind wusste die kleine Uta, dass sie Friseurin werden will. „Ich habe schon meinen Puppen die Haare gemacht“, erzählt sie. Sie hat heute ihren Traumberuf. Schon zu Ostzeiten, kurz vor dem Mauerfall, hatte sie ihre Lehre begonnen. Nach der Wende begann sie die Lehre im Westteil Berlins noch mal neu – bei Udo Walz. „Ich bin damals bei ihm reingegangen, habe gefragt, wie es aussieht“, erinnert sie sich. „Udo Walz war Augenfetischist, der hat nach Augen entschieden.“ Und es klappte. „Bei ihm habe ich gelernt, mit den unterschiedlichsten Menschen klarzukommen. Man müsse einfühlsam und überlegt reagieren – schließlich habe man es bei den Kunden mit Freude, aber auch Trauer und Krankheiten zu tun – mit diesen Emotionen müsse man umgehen können.

Melinda David-Linke bei der Arbeit. Quelle: Enrico Kugler

Sie arbeitete zunächst in Vehlefanz. Dann besuchte sie die Meisterschule in Halle. Am 9. Dezember 2006 eröffnete sie dann ihr eigenes Geschäft in Eichstädt – drei Wochen vor Weihnachten. Schon ein Jahr später stellte sie ihre erste Angestellte ein – momentan arbeiten in den beiden Läden in Eichstädt und Velten insgesamt vier Leute.

„Extrem viel Spaß“ machen Uta Butzlaff die Brautvorbereitungen. „Das mache ich total gerne“, erzählt sie. Es gebe Räume, wo sich die Bräute gleich vor Ort umziehen können. „Sie kommen in Jogginghosen her und gehen als Prinzessin.“ Dazu gibt es ein Glas Sekt, auch die beste Freundin darf mit. Davon würden dann die Leute noch Jahre später reden. Oft würden auch Menschen in den Laden kommen, die Bilder mit bestimmten Frisuren dabei haben. „Bei uns wird Beratung ganz groß geschrieben.“

15 Jahre Uta´s Haarstudio in Eichstädt. Quelle: Enrico Kugler

Es komme in dem Zusammenhang auch schon mal vor, dass etwas abgelehnt werde. „Ich bin mir da sehr treu“, sagt Uta Butzlaff. Es komme am Ende immer auf die Zufriedenheit aller an. „Wenn man mit den Kunden redet, dann kommt man immer ans Ziel“, erklärt die Friseurin. Ansonsten gehe man in den beiden Läden aber immer mit den Trends. „Da kommen ja stets neue, die wir auch verfolgen. Man muss sich ja auf dem Laufenden halten.“

Aber „Utas Haarstube“ in Eichstädt hat noch eine Besonderheit: den Salonhund. Ist die Chefin im Haus, dann ist auch Lotti immer dabei. Die kleine zweijährige französische Bulldogge ist der heimliche Star des Geschäftes. „Ich hatte vor ihr auch schon einen Salonhund“, erzählt Uta Butzlaff. „Ohne Hund geht es nicht, und Lotti ist ja auch überall bekannt. Jeder kennt Lotti.“ Gerne holt sich die Hündin eine kleine Streicheleinheit ab, bleibt ansonsten aber dezent im Hintergrund, wenn die Chefin das möchte und ihr den Platz zeigt.

2006 wurde die Haarstube eröffnet. Quelle: Enrico Kugler

Ruhe und Ausgeglichenheit, Fröhlichkeit und Einfühlsamkeit, Uta Butzlaff sagt, das sei ihr wichtig, und das zeichne sie aus. Und dennoch – momentan sei alles ein wenig schwierig. „13 Jahre haben wir sehr gut gearbeitet, alles lief gut.“ Dann kam Corona. „Die letzten zwei Jahre waren ein Kampf um die Existenz, das bin ich so nicht gewohnt.“ Das sei eine neue Erfahrung für sie. „Ich würde mir wünschen, dass die Menschen umdenken und sehen, dass es wichtig ist, zum Friseur zu gehen.“ Für sich selbst, aber auch um die Arbeitsplätze zu sichern. „Man hat ja nichts falsch gemacht.“ Sie hofft, dass sich die Lage bald normalisiere – und versucht, dennoch fröhlich und optimistisch zu bleiben, um den Leuten eine gute Zeit zu geben.

Von Robert Tiesler