Mann kritisiert Frau beim Fahren – die lenkt Auto daraufhin gegen Zaun

Eichstädt

Eine 62-Jährige verlenkte sich am Sonntag gegen 16.20 Uhr in einer Kurve in Eichstädt, woraufhin ihr Mann neben ihr dies kritisierte. „Daraufhin verlenkte sie sich nochmal, und fuhr daraufhin gegen einen Zaun“, erklärte André Quade, Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Oberhavel. Die beiden, die Am Eichenring/Ecke Zum Heidegarten verunfallten, wurden dabei leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden sei laut André Quade hoch. Die Feuerwehren aus Eichstädt, Marwitz und Bötzow waren angerückt, genau wie der Rettungsdienst.

Von MAZonline