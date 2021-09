Eichstädt

Anja sitzt nur kurz auf dem Pferd. Stattdessen erhebt sie sich vorsichtig und steht schließlich. Es ist eine Voltigier-Übung. Max, das Pferd, bleibt dabei völlig gelassen. Immer am Dienstag- und Donnerstagnachmittag trifft sich die Voltigiergruppe mit ihrer Trainerin Stephanie Bodin auf einer Wiese am Spielplatz nahe des Bärenklauer Damms in Eichstädt.

Der Verein war in den vergangenen Monaten im Umbruch. „Wir waren vorher in Schwante“, erzählt Stephanie Bodin. Seit 2000 existiert die Voltigiergruppe, in Schwante wurde sie auch gegründet, seit 2013 ist sie ein Verein, der Oberkrämer PSV Schwante. PSV steht für Pferdesportverein. „Er richtet sich speziell an Kinder, um zu einem vernünftigen Preis Reitunterricht anbieten zu können.“ Es gab auch das Ferienreiten und die Möglichkeit auf dem Hof zu übernachten. Das geht nun nicht mehr – der Verein hat den bisherigen Hof in Schwante verlassen – wegen Unstimmigkeiten nach einem Pächterwechsel, wie es heißt.

Stephanie Bodin mit Max. Quelle: Robert Tiesler

Die Suche nach einem neuen Gelände sei nicht einfach gewesen. Momentan ist die Lage so, dass die Gruppe der Minis, also der jungen Kinder, sich nun regelmäßig in Eichstädt tritt. „Allerdings haben wir hier jetzt keine Halle mehr“, erklärt Stephanie Bodin. Im Winter oder bei schlechten Wetter findet das Treffen deshalb im Gemeindezentrum in Schwante statt – wo dann Bodenübungen gemacht werden. Die älteren Kinder fahren nun immer nach Brieselang ins Havelland.

Auf lange Sicht will der Verein wieder nach Schwante. „Ein Highlight wäre natürlich eine Reithalle und ein Reitplatz.“ Es sollten Besitzer sein, die kinderlieb seien. „Es sind ja Kinder, die auch mal lauter sind.“ Wobei allerdings beim Voltigieren selbst eher Konzentration herrscht.

Anja auf dem Pferd. Quelle: Robert Tiesler

Die Übungen auf dem Rücken des Pferdes sehen zunächst recht schwer aus. „Es gibt sehr mutige Kinder, andere sind schüchterner.“ Wer neu ist, kommt zunächst dreimal zu einem Probetraining. „Dann können die Kinder entscheiden, ob sie dabei bleiben wollen“, sagt Stephanie Bodin. Es bringe nichts, wenn nur die Eltern wollen, dass die Kinder voltigieren. „Das Kind muss Spaß haben und Vertrauen. Wenn das nicht vorhanden ist, dann geht es nicht.“ Die Übungen stärken die Muskulatur der Kinder. „Und sie lernen den Umgang mit dem Pferd. Die Kinder holen und putzen es auch.“ Beim Voltigieren sitzen, knien und stehen die Kinder. „Sie lernen ganz anders mit dem Körper und der Balance umzugehen.“ Den Pferden selbst mache das nichts aus. „Es gibt einige Rassen, die supergut dafür geeignet sind. Das Pferd muss ruhig sein, gelassen und Vertrauen haben“, so Stephanie Bodin weiter.

Durch den Ortswechsel von Schwante nach Eichstädt und Brieselang hat sich die Zahl der teilnehmenden Kinder verringert. Waren bei den Minis (Kinder zwischen vier und sechs Jahren) in Schwante noch sieben Kinder, sind es jetzt fünf. Bei den Größeren mit Trainerin Petra Gätke (ab sechs Jahren) waren es 17, mit nach Brieselang kommen noch elf. Nicht nur der Ortswechsel war und ist für den Verein schwierig – das Coronavirus sorgte dafür, dass Trainings nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden konnten. „Im Februar 2020 hatten wir das letzte Mal ein Turnier.“

Deshalb ist auch die Freude groß, dass am Sonnabend wieder ein Vereinsfest stattfinden kann – zwar nur für die Vereinsmitglieder selbst, aber immerhin könnten die Kinder dort wieder mal auftreten. „Darauf freuen wir uns“, so Stephanie Bodin.

Wer Interesse hat, mitzumachen kann sich bei Stephanie Bodin melden unter 01590/1 99 08 04.

Von Robert Tiesler