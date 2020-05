Wie der Opa, so der Enkel: Dieser Mann liebt das Spiel auf der Orgel

Bärenklau/Hennigsdorf/Velten

Wo andere im Flur vielleicht eine große Topfpflanze zu stehen haben, steht bei Enrico Wies-Bachmann die elektrische Orgel. Der 38-Jährige gebürtige Krefelder liebt das Pfeifen-Instrument seit er ein kleiner Junge ist. Sein Großvater hat ihn inspiriert. „Meine Eltern und ich haben damals in der Stadt gewohnt. Und häufig sind wir am Wochenende zu meinen Großeltern aufs Land gefahren“, erinnert sich Enrico Wies-Bachmann. „Im Wohnzimmer meiner Großeltern stand auch die Orgel.“

Schon als Knirps hat Enrico Wies-Bachmann „da gerne darauf rumgeklimpert“, wie er sagt. Der Großvater bringt ihm auch das „Orgel-ABC“ der Töne bei. „Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass jede Taste an ein oder mehrere Register gekoppelt ist. Diese Register imitieren dann, vereinfacht gesagt, ein Instrument. Und je mehr Register eine Orgel hat, je mehr Klänge kann man umso kräftiger erzeugen“, sagt Enrico Wies-Bach.

Anzeige

Schon als Knirps spielt er gelegentlich wie an Weihnachten die Orgel in der italienisch-katholischen Gemeinde, in der seine Eltern Mitglied sind. „Davon erzählten meine Eltern heute noch“, lacht der junge Mann. Denn Enrico Wies-Bachmanns Mutter ist Italienerin. „Diese Lebensfreude der Italiener versuche ich auch heute in meinem Orgelspiel mit einzubringen“, sagt der Hobby-Musiker.

Weitere MAZ+ Artikel

Enrico Wies-Bachmann aus Bärenklau spielt einmal im Monat in der katholischen Kirche in Hennigsdorf und in Velten ehrenamtlich die Orgel. Quelle: Jeannette Hix

Und das spürt man auch bei den Gottesdiensten, in denen der Organist in die Tasten haut wie jetzt in Hennigsdorf. Seit in der katholischen Kirche am Adolph-Kolping-Platz 1 das Dach saniert wurde, sei der Raum auch höher und die Orgel hätte dort nun einen noch volleren Klang.

In der katholischen Gemeinde „Zu den heiligen Schutzengeln“ spielte Enrico Wies-Bachmann auch jetzt die Orgel im ersten Gottesdienst, der seit den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wieder erlaubt war. „Ich hätte nicht gedacht, wie sehr mich dieser erste Gottesdienst bewegen würde“, sagt der Organist, der oft auch auf Hochzeiten oder Taufen spielt. „Es war schön, wieder gemeinsam zu beten und die Orgel zu spielen. Es macht mir einfach Freude, wenn ich merke, mein Orgelspiel bewegt die Leute. Für mich ist das Spielen eine echte Bereicherung. Das Orgelspiel, das Gebet und die Gemeinsamkeit in der Kirche, erden mich.“

Gottesdienst in der katholischen Kirche in Hennigsdorf. Während der Gottesdienste spielt Enrico Wies-Bachmann die Orgel. Die Gläubigen schätzen sein frisches Orgelspiel, das Lebensfreude verbreitet. Quelle: Jeannette Hix

Bei den Gottesdiensten sei es oft so, dass die Leute noch sitzenbleiben und zuhören, obwohl der Pfarrer schon die Kanzel verlassen habe. „Manchmal bekomme ich sogar Beifall und das ist sehr schön.“

Einmal im Monat spielt Enrico Wies-Bachmann die Orgel in Hennigsdorf und in Velten, wo er sich mit den anderen zwei Organisten abwechselt, die häufiger spielen als er. Relaxen zwischen den beiden Messen am Sonntag ist nicht drin.

Zwei Gottesdienste hintereinander: in Velten und in Hennigsdorf

Denn um 9 Uhr startet der Gottesdienst in Velten und dauert etwa eine knappe Stunde. Und um 10.45 Uhr beginnt der andere Gottesdienst in Hennigsdorf. „Das ist gut zu schaffen“, sagt Enrico Wies-Bachmann. „Und da auch der Pfarrer pendeln muss, können die Gottesdienste ja auch erst beginnen, wenn er da ist.“ Auch zu Hause in Bärenklau haut Enrico Wies-Bachmann gerne in die Tasten auf seiner E-Orgel.

Seit 2016 wohnt er in dem gemütlichen Ort, in dem der Bär die erste Geige spielt. Davor hatte Enrico Wies-Bachmann ab 2007 in Velten gewohnt und davor in Berlin, wo er mit Anfang 20 von Krefeld hingezogen war. In Berlin sang er auch mit im Kirchenchor, wie damals als Kind und später als Jugendlicher in Krefeld, wo er später als Bass/Bariton sogar einen eigenen Chor leitete. „Mein Vater hatte da das Dirigieren übernommen. Auch meine Mutter hat im Chor mitgesungen. Musik spielt in unserer Familie eine große Rolle“, sagt Enrico Wies-Bachmann, der auch schon als Steppke die Musikschule besuchte.

Der Klang und die Fülle sei es, was ihm am Orgelspiel so fasziniere

Als Teenager bekam er dann zwei Jahre lang einmal die Woche Einzel-Orgel-Unterricht bei einem Kirchenmusiker. „Dort habe ich gelernt, meine Fingertechnik zu verfeinern“, erinnert sich der junge Mann. Der Wunsch, die Orgel zu spielen, verfestigte sich immer mehr.

Mit der Sanierung des Daches wurde die Kirche in Hennigsdorf höher – seitdem sei die Raum-Akustik viel schöner. Quelle: Jeannette Hix

Der Klang und die Fülle sei es, was ihm am Orgelspiel so fasziniere. „Ich habe auch mal ein Jahr Klavier gespielt. Aber das hat mich nicht so bereichert“, sagt Enrico Wies-Bachmann. „Am Klavier könnte ich auch nicht in der Kirche spielen, weil dem Klavier der räumliche Klang fehlt.“ Klavierspielen habe ihm einfach keinen Spaß gemacht. Und obwohl ihn das Orgelspiel damals wie heute so fasziniert, war es für den Hobby-Musiker keine Option, Kirchenmusik zu studieren.

„Ich hatte anfangs mit dem Gedanken gespielt und auch ein dreiwöchiges Praktikum bei einem Kirchenmusiker absolviert.“ Aber da habe er gemerkt, dass er das Orgelspiel lieber als Hobby betreiben möchte, aber dafür mit Leidenschaft, Herz und Seele. Zuhause in Bärenklau probiere er viele Stücke aus und nehme sich dafür auch viel Zeit. Viele Stücke habe er aus den Notenbüchern seines Opas. „Er hat sie mir geschenkt. Denn mein Großvater spielt kaum noch die Orgel, weil er schlecht sehen kann“, sagt Enrico Wies-Bachmann.

Die katholische Gemeinde und die Musik sind sein Ruhepol

In der katholischen Gemeinde in Velten habe er einst seinen Ruhepol gefunden, nachdem er von Berlin in die Ofenstadt gezogen war. „2008 habe ich den Pfarrer dort gefragt, ob ich vielleicht auch mal die Orgel spielen könnte. Und so hat sich das ergeben“, sagt Enrico Wies-Bachmann. Seit 2008 spielt der Bärenklauer nun die Orgel in Velten und in Hennigsdorf.

In Bärenklau sei der gelernte Versicherungskaufmann, der derzeit auch im Homeoffice arbeitet, längst angekommen. „Ich mag die Natur, gehe hier oft spazieren.“ Auch sein Garten sei ihm heilig, besonders der Rasen. Es gibt auch eine kleine Ecke mit Kräutern, denn Enrico Wies-Bachmann kocht gerne, auch für Freunde. Und was da in seiner Küche gezaubert wird, ist ja wohl auch klar wie Kloßbrühe – Pasta natürlich.

Von Jeannette Hix