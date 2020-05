Ein Foto, drei Generationen: Gelungene Aktion zum Muttertag in den Marwitzer Bollhagen-Werkstätten

Marwitz

„Es war eine ganz tolle Atmosphäre am Muttertag“, berichtet Steffen Blochel, Geschäftsführer von Hedwig-Bollhagen International. Für diesen Tag hatte er eine Idee der vergangenen Jahre wieder aufleben lassen. Wenn drei Generationen zusammenkommen, ergibt sich immer ein interessantes Bild: Zum Beispiel Oma, Mama und Enkelkind.

Auch dieses Dreiergespann durfte sich über einen Gutschein freuen. Quelle: privat

„Sich mit mehreren Generationen zu treffen, ist ja jetzt wieder erlaubt“, sagt Blochel. „Letztes Jahr kamen sogar Besucher mit vier Generationen.“ Wegen der Corona-Pandemie allerdings wurde die Idee in diesem Jahr leicht abgewandelt, da sehr alte Menschen zur Risikogruppe zählen. Wer also mit drei Generationen am Muttertag die Bollhagen-Werkstätten in Marwitz besuchte, durfte sich über einen Gutschein in Höhe von 86 Euro für die Verkaufsstücke der Manufaktur freuen. Warum ausgerechnet 86 Euro? „Am 1. Mai haben wir den 86. Geburtstag der Manufaktur gefeiert“, erklärt Steffen Blochel. Insgesamt sieben Familien beteiligten sich an der Aktion. Dazu gehörte auch Elke Genersch aus Hohen Neuendorf, die mit Sohn Jochen und ihrer Mutter Edith Kraeplin nach Marwitz gekommen war. „Wir haben uns eine wunderschöne Vase ausgesucht“, sagt Elke Genersch. „Meine Mutter und ich sind schon sehr lange Stammkunden, weil wir die Schönheit der Bollhagen-Keramik sehr schätzen. Die Stücke sind sehr hochwertig und häufig in freundlichen Farben gehalten.“ Für die Familie war es eine gute Gelegenheit für einen Sonntagsausflug. „Dass auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln geachtet wird, finde ich sehr sympathisch an den Bollhagen-Werkstätten“, sagt Elke Genersch. Über eine Meldung in der MAZ hatte die Familie von der Aktion erfahren.

Jochen Genersch mit Mama Elke Genersch und deren Mutter Edith Kraeplin (von links) am Sonntag in Marwitz. Quelle: privat

