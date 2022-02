Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus in Oberkrämer – Polizei sucht Zeugen

Oberkrämer

Am Dienstag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr drangen bislang Unbekannte über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Bahnstraße in Bötzow ein. Als die Eigentümer kurz vor 18 Uhr zu ihrem Haus zurückgekehrt waren, sahen sie zwei bislang unbekannte Männer auf einem Nachbargrundstück fliehen und stellten anschließend den Einbruch fest. Im Haus durchsuchten die Täter einige Räume.

Bislang ist noch unklar, ob etwas entwendet worden ist. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Der Sachschaden am Gebäude wird mit zirka 500 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen, die kurz vor der Tat oder gegen 18 Uhr zwei junge, dunkel gekleidete Männer in der Nähe des Tatortes bemerkt haben. Eventuell haben diese sich in Tatortnähe auffällig verhalten oder sind in einem Pkw davongefahren. Hinweise bitte an die Inspektion in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/85 10.

