Oberkrämer

Am Sonntag (29. Dezember) gegen 9.25 Uhr meldete sich der Bewohner eines Einfamilienhauses aus Marwitz bei der Polizei. In der Straße Eichelberge waren bisher unbekannte Täter über ein Kellerfenster in die Räumlichkeiten eingedrungen. Der oder die Täter durchwühlten alle Schränke und Räume, so dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht feststeht ob etwas entwendet wurde.

Ein Kriminaltechniker war vor Ort und sicherte Spuren. Der bisher bekannte Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 800 Euro.

Von MAZonline