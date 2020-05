Einbrecher erbeuten Elektronik in Vehlefanzer Einfamilienhaus

Vehlefanz

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag (19. Mai) über den Tag gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Kienluch in Vehlefanz. „Die Täter durchsuchten alle Zimmer und konnten nach ersten Erkenntnissen mehrere elektronische Geräte entwenden“, erläuterte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Der Sachschaden wird mit etwa 6.000 Euro beziffert. Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline