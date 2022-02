Einbrecher suchen gleich zwei Einfamilienhäuser in Oberkrämer heim

Oberkrämer

Bisher Unbekannte gelangten am Freitagabend in der Zeit von 18 Uhr bis 22 Uhr im Birkenweg in Schwante nach dem gewaltsamen Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus und durchwühlten im Inneren sämtliche Schränke. Aus diesen entwendeten die Täter Schmuck, eine Smart-Watch und Kopfhörer. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4500 Euro.

Ebenso gelangten bisher unbekannte Täter von Freitag, 16 Uhr, zu Sonnabend, 8 Uhr, durch eine Kellertür in ein Einfamilienhaus der Wilhelmstraße in Marwitz. Nach dem Durchwühlen sämtlicher Räumlichkeiten entwendeten die Täter ein Mobiltelefon und Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 3200 Euro.

In beiden Fällen kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz, wobei durch Beamte der Kriminaltechnik an den Tatorten Spuren gesichert werden konnten. Die Kriminalpolizei nahm zu den Wohnungseinbruchdiebstählen die Ermittlungen auf.

Von MAZonline