Vehlefanz

In der Zeit vom 11. bis 13. November drangen unbekannte Täter in der Straße Koppehof in Vehlefanz in ein im Bau befindliches Einfamilienhaus ein und entwendeten daraus mehrere Elektrowerkzeuge.

Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 4800 Euro angegeben. Eine Strafanzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls wurde aufgenommen

Von MAZonline