Schwante

Zum Besitzerwechsel im Schloss Schwante gehört auch ein Abschied. Am Sonnabend, 10. und 17. August finden am und im Schloss die vorerst letzten öffentlichen Veranstaltungen statt, die vom bisherigen Team geplant worden sind und durchgeführt werden.

Impresario Przemek Schreck sagt: „Mir geht es sehr gut, mein Leben hängt nicht nur mit dem Schloss zusammen.“ Ein bisschen Trauer ist aber definitiv auch dabei, das ist ihm durchaus anzusehen. In den vergangenen Jahren haben er und sein Team um Marlena Baum viele Feste gefeiert. Hochzeiten gab es ebenso auf Schloss Schwante wie Lesungen und Diskussionen. „Wenn etwas, was wir jetzt so aufwendig aufgebaut haben, wegfällt, dann ist das auch der Lauf der Zeit.“ Was den Streit um die Wege mit der neuen Besitzerfamilie angeht, dazu sagt er: „Beim Drumherum sind wir auch nur Zuschauer.“

Die Arbeit rund um das Schloss betrieb er nebenberuflich, andererseits habe er sehr viel Kraft und Zeit in das Schloss gesteckt. Przemek Schreck: „Ich widme mich wieder meinen Kafka-Geschichten.“ Die Forschung rund um den Schriftsteller Franz Kafka sei noch lange nicht am Ende. „In Deutschland fehlt eine Kafka-Gesellschaft“, findet er. Auch sei ein Ziel, eine Gedenkstätte für den Schriftsteller in Prag einzurichten. Auch habe er überlegt, ob er seine Arbeit irgendwo anders in Brandenburg fortsetzen könnte. „ Brandenburg hat ja noch viele Schlösser“, sagt er. Ihn schmerze es durchaus, wenn ihn die Menschen fragen, wo es denn nun weiter gehe mit den Veranstaltungen, die sie aus Schwante kennen.

Abschied von Schloss Schwante. Przemek Schreck und Malena Baum. Quelle: Robert Tiesler

Am Sonnabend, 3. August, findet letztmals in Schwante ein Kafka-Abend statt. Er beginnt um 20 Uhr im Schloss und steht unter dem Motto „Dr. Kafka und die Frauen“. „Das ist ein neuer Abend in meinem Repertoire“, sagt Przemek Schreck. Es gehe um die Beziehungen, die der Schriftsteller zu Frauen gehabt habe. Schon mehr als 60 Tickets seien verkauft, mehr als 90 Zuschauer passen nicht in den Raum. „Ich denke, wir werden ausverkauft sein.“

„Epilog. Ein Abschied.“ Unter diesem durchaus traurigen Titel steht das letzte Schlossfest, das am Sonnabend, 10. August, um 16 Uhr beginnt. Vermutlich wird das auch für das bisherige Schlossteam ein emotionaler Tag. Auch der bisherige Besitzer des Schlosses, Christian Schulz, habe zugesagt. Auf der Terrasse wird der Grill stehen, dazu noch ein Bierwagen. „Möglich viele von unseren Dienstleistern, die uns in den zweieinhalb Jahren begleitet haben, wollen wir dabei haben, und es haben alle zugesagt“, erzählt Przemek Schreck. Das Spreetonorchester, das auf vielen Festen im Schloss gespielt hat, wird ab 17 Uhr mehrfach zu hören sein. Eine letzte Schlossführung ist für 17.30 Uhr geplant. „Es werden alle Geheimnisse gelüftet“, sagt der Impresario und lächelt. In der Tat ist das ein spannender Termin, denn vermutlich ist es das letzte Mal, dass die Öffentlichkeit die Gelegenheit bekommt, sich in diesem Umfang das Schloss Schwante anzusehen. Denn die neue Besitzerfamilie wird dort privat einziehen und dort auch ihre Büros einrichten.

Am Abend wird ein DJ für Musik sorgen. „Er wird bis in die Nacht auflegen“, so Przemek Schreck. Ab 21 Uhr soll es zudem Geschichten am Lagerfeuer geben. „Zwischendurch haben wir noch weitere Überraschungen.“

„Was wären wir ohne Gäste“, fragt er. „Schön ist es, wenn die Leute vor allem mit einem lachenden Auge kommen, sie sollen uns nicht bemitleiden, sondern es noch mal krachen lassen.“ Dirk Jöhling, Schwantes Ortsvorsteher, ergänzt: „Die Schwantener sollen alle noch mal herkommen.“

Am 24. August wird auf dem Gelände letztmals eine Hochzeit veranstaltet – danach ist endgültig Schluss. „Wir werden dann noch aufräumen, aber nicht ausräumen“, sagt der Impresario.

Die neuen Besitzer des Schlosses werden am 1. September in die Ferienhäuser am Rand des Geländes ziehen. Recht bald danach beginnt auch schon der Schloss-Umbau.

Von Robert Tiesler