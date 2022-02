Einwohnerstatistik: Oberkrämer wächst in fünf Jahren um 1000 Menschen

Oberkrämer

Dass Oberkrämer ziemlich kräftig wächst, ist nichts Neues. Aber dennoch hat die Gemeinde eine statistische Punktlandung hingelegt. Denn im Vergleich zum Jahresende 2016 – also vor fünf Jahren – ist die Gemeinde um genau 1000 Einwohner gewachsen. Während Ende 2016 noch 11.295 Menschen im Ort gelebt haben, waren es Ende 2021 dann schon 12.295. Im Vergleich zum Vorjahr ist es ein Plus von 176. Der Anstieg fällt damit auch noch etwas stärker aus als 2020. Angesichts neuer geplanter Wohngebiete am Sommerswalder Dreieck in Schwante und vermutlich auch am Schäferweg in Vehlefanz könnte auch die 13.000er-Marke auf lange Sicht in greifbare Nähe rücken.

In Oberkrämer leben sehr viel mehr Männer als Frauen. Der Anteil männlicher Mitbürger liegt bei 6267, dazu kommen nur 6028 Frauen. Die Zahl der Einwohner mit ausländischen Wurzeln liegt bei 499, plus 22.#

Nur Marwitz schrumpft

Nur ein Ortsteil in Oberkrämer ist einwohnermäßig im vergangenen Jahr geschrumpft, alle anderen sind gewachsen, ein Ortsteil sogar recht kräftig. In Bärenklau wohnen jetzt 1574 Menschen, 20 mehr als im Vorjahr. Im größten Oberkrämer-Ortsteil Bötzow leben momentan 3259 Leute, 52 mehr. Auch Eichstädt ist leicht gewachsen, auf 843, plus sechs. Erstaunlicherweise verloren hat Marwitz. Die Einwohnerzahl sank um 28 auf 2008. Im kleinsten Oberkrämer-Ortsteil Neu-Vehlefanz wohnen 399 Leute, 29 mehr als im Vorjahr. Schwante ist am stärksten gewachsen, um 71 Personen auf nun 2333. In Vehlefanz wohnen jetzt 1881 Menschen, das ist ein Plus von 28.

Von Robert Tiesler