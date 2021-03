Eklat im Ortsbeirat: Streit ums Dorffest Schwante

Schwante

In der jüngsten Ortsbeiratssitzung verkündete Dirk Jöhling (BfO) den aktuellen Planungsstand zum diesjährigen Dorffest. Bereits seit Anfang des Jahres ist der Ortsvorsteher dabei, die Feier zu organisieren – und zwar wie im vergangenen Jahr am Schloss Schwante. Das ließ die SPD aufhorchen – denn mehrere Orstbeiratsmitglieder, darunter auch Uta Hoffmann, erinnerten sich daran, dass man sich im vergangenen Jahr darauf geeinigt hatte, dass das Fest abwechselnd am Schloss und auf dem Festplatz nahe der Kirche stattfinden sollte. Demnach wäre ja nun der Festplatz an der Reihe. Es entbrannte ein Streit um den Alleingang Jöhlings. Dieser fühlte sich jedoch zu Unrecht angegriffen. „Bestimmte Dinge muss man rechtzeitig ankurbeln, sonst ist es im Nachhinein zu spät“, erklärte er seine Argumentation im Gespräch mit der MAZ. „Im Schlosspark hatten wir letztes Jahr eine tolle Party, es gab viel Zuspruch von den Gästen und auch von den gebuchten Künstlern.“ Diese fragte Jöhling bereits für dieses Jahr an und sie sagten bereits zu, weil ihnen die Atmosphäre am Schloss so gut gefallen habe. Auch von den Besitzern des Anwesens hat Jöhling bisher positive Rückmeldungen was das diesjährige Fest betrifft erhalten. „Ich sehe nicht ein, für dieses Jahr noch einmal alles umzuplanen“, betonte der Ortsvorsteher. „Wer sich über meine Entscheidungen beschwert, müsste sich dann auch in die Organisation einbringen.“ Einen Beschluss habe es zu dieser Regelung auch nicht gegeben, erklärte Jöhling.

Blick ins Protokoll aus 2020

Dino Preiskowski (SPD) schaute ebenfalls noch einmal die Protokolle durch und fand heraus: „Das stimmt, einen offiziellen Beschluss gab es dazu wirklich nicht.“ Doch das Protokoll der Ortsbeiratssitzung vom 18. Mai 2020 belegt, dass unter TOP 4 „Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 02.03.2020“ schriftlich festgehalten wurde: „Herr Gruhlich ergänzt den TOP zum Dorffest Schwante um die Feststellung, dass das Dorffest in Zukunft alternierend im Schloss und auf der Festwiese stattfinden soll.“ Dagegen gab es dann keine Einwände.

Wogen sollen sich wieder glätten

Jöhling ärgert sich darüber, dass es überhaupt Streit über das Fest gibt. „Ich hoffe, dass sich die Wogen wieder glätten, es ist eine vertrackte Situation. Ich bin gerne bereit, dass wir uns noch einmal zusammen setzen und eine Lösung finden, die dann ab dem kommenden Jahr verbindlich gilt“, sagt der Ortsvorsteher.

Von Wiebke Wollek