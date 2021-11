Emotionale Verabschiedung in Schwante: Das war der Saisonabschluss am Holzbackofen

Schwante

Gut besucht war am Sonnabend der Saisonabschluss am Holzbackofen der Bäckerei Plentz in Schwante. Die rhythmische Blasmusik von „Märkisch Blech“, die sowohl aktuelle Lieder als auch altbekannte Evergreens zum Besten gaben, wies den Besuchern den Weg, ebenso der Geruch nach frisch gebackenem Brot und frisch geräuchertem Fisch. Auf dem Platz vor der Bäckerei schlenderten die Besucher zwischen Ständen mit allerlei Kunsthandwerk, handgefertigtem Schmuck und weihnachtlicher Dekoration.

Die Musiker von „Märkisch Blech“ sorgten für Stimmung in Schwante. Quelle: Robert Roeske

Für die Einstimmung auf das nahende Weihnachtsfest sorgten Bianca Kugler und ihre Mutter Christiane Kugat aus Oranienburg. Beide hatten ihren Stand mit selbst gemachter Weihnachtsdeko bestückt. „Wir fangen schon im Sommer damit an, das benötigte Moos und Wurzeln zu sammeln, damit alles Zeit zum Trocknen hat“, berichtet Christiane Kugat.

Rund vier Stunden benötigt Bianca Kugler ais Oranienburg für den farbenfrohen Türkranz. Quelle: Robert Roeske

Und auch das Basteln und Binden der einzelnen Kunstwerke dauert: Für einen großen Türkranz samt Weihnachtswichtel benötigt Bianca Kugler etwa vier Stunden. Wer sich ihre kleinen und großen Kunstwerke persönlich ansehen will, der hat in der kommenden Woche von Donnerstag bis Sonnabend die Möglichkeit dazu: Dann präsentieren die Frauen ihre kreativen Dekorationen im Kaufland Oranienburg.

Auch Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz beging den Saisonabschluss mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Doch die guten Nachrichten zuerst: „Backen & Packen“, eine deutschlandweite Aktion von Bäckern und Konditoren zu Gunsten der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, brachte einen ganzen Berg an Geschenken für bedürftige Kinder zusammen. „Das war mein großes Herzensprojekt“, erklärte ein sichtlich bewegter Karl-Dietmar Plentz, und erinnerte sogleich: „Wir sollten nicht vergessen, dass es uns in Deutschland so gut geht, dass wir anderen eine Freude machen können.“

Ein ganzer Berg Geschenke kam für die Kinder zusammen. Quelle: Robert Roeske

Übergeben wurden die Pakete unter anderem vom CDU-Landtagsabgeordneten Uwe Feiler, Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) und Marion Gilzer-Kuhlmann (FDP), die sich kürzlich für den vakanten Bürgermeisterposten in Oberkrämer aufstellen ließ.

70-jähriger Bäckermeister verabschiedet

Emotional wurde es für den Bäckermeister dann noch einmal bei der Verabschiedung eines langjährigen Mitarbeiters und Berufskollegen, denn Hans-Jürgen Engler aus Falkensee geht mit nunmehr 70 Lenzen in den Ruhestand. „Hier gehen gerade 50 Jahre Berufserfahrung in den Ruhestand“, konstatierte Karl-Dietmar Plentz in einer kleinen Ansprache, in der er sich auch für zahlreiche gemeinsame Erinnerungen bedankte.

An seinem letzten Arbeitstag stellte Hans-Jürgen Engler noch einmal sein Können am Holzbackofen unter Beweis. . Quelle: Robert Roeske

Ein großer Moment sei es etwa gewesen, als die Bäckerei Plentz die Ehrengäste zum „Tag des deutschen Brotes“ in Berlin bewirten sollte. „Das war Lobbyarbeit für unseren Berufsstand im positivsten Sinne“, sagte der Bäckermeister rückblickend. Wie er die neu gewonnene freie Zeit gestalten wird, da hat Hans-Jürgen Engler schon Pläne. „Wir haben uns dieses Jahr ein größeres Boot gekauft, und meinen 70. Geburtstag konnten wir pandemiebedingt auch nicht feiern.“ Zudem sei bei Haus und Hof immer Arbeit zu verrichten.

Der kleine Regionalmarkt war gut besucht. Quelle: Robert Roeske

Auf seine Leidenschaft zum Backen muss der Havelländer aber trotzdem nicht verzichten: Er hat seinen eigenen Holzbackofen im Garten zu stehen. „Er war nicht nur ein Profi am Backofen, sondern auch ein echtes Verkaufstalent“, so Karl-Dietmar Plentz.

Besonders bedauernswert sei der Wegfall von Hans-Jürgen Engler vor allem deshalb, „weil wir schon ein kleines bisschen Nachwuchsschwierigkeiten haben“, erzählt Produktionsleiter Max Schlöppner. „Da sind wir noch auf der Suche nach Verstärkung.“ Besser sehe es da im Bereich der Auszubildenden aus: Bei den Bäckereifachverkäufern, Bäckern und Konditoren laufe es in der Plentz’schen Backstube wirklich gut.

Von Stefanie Fechner