Oberkrämer

In Oberkrämer gibt es derzeit Unruhe wegen der Kitagebühren. In der Gemeindevertretersitzung am kommenden Donnerstag soll eine neue Kitasatzung beschlossen werden. Ein Knackpunkt der neuen Satzung ist die Einkommensgrenze, ab der die Gebühren nicht mehr gestaffelt steigen. Lag die Grenze in der alten Satzung bei einem Jahresgehalt von 50 000 Euro, wird sie in der neuen bei 60 000 Euro liegen. Eltern, die in dieser Einkommensklasse liegen, werden wohl ab Januar 2022 mehr für die Betreuung des Kindes oder der Kinder ausgeben müssen.

Schon im Finanzausschuss hatten einige betroffene Eltern ihrem Unmut Luft gemacht. Im MAZ-Gespräch erklärte ein Vater aus Bärenklau – der Name ist der Redaktion bekannt, er möchte ihn aber nicht veröffentlichen – was das für seine Familie bedeutet. Bislang musste sie für das Kind 219 Euro im Monat zahlen, plus 34 Euro für das Essengeld – also 253 Euro im Monat. Mit der neuen Satzung wären 277 Euro plus 34 Euro fällig – also 311 Euro. „Frühstück und Vesper sind da noch gar nicht mit dabei, das muss man mitgeben“, so der Vater. Es habe auch schon ein Gespräch mit dem Hauptamtsleiter von Oberkrämer, Ronny Rücker, gegeben.

Rücker: 63 Prozent zahlen weniger

Wie Rücker am Montag sagte, führe die neue Satzung dazu, dass für 63 Prozent der Kinder niedrigere Gebühren anfallen würden, im Hort seien es 70 Prozent. Die noch aktuelle Kitasatzung sei aus dem Jahr 2005. „Wir haben uns dazu Anfang des Jahres verständigt, die Satzung zu überarbeiten. Wir wollten eine gerechtere Staffelung der Gebühren“, so Ronny Rücker weiter. „Die unteren Einkommen sollen entlastet werden.“ Um den Haushalt der Gemeinde gehe es dabei weniger, denn die neue Satzung bedeute eine Mehrbelastung in Höhe von 90 000 Euro.

Während der Beratungen in den verschiedenen Ausschüssen in Oberkrämer habe es auch noch mal eine Änderung im Entwurf für die neue Satzung gegeben. So war eigentlich vorgesehen, den Einkommenshöchstsatz, ab dem die Gebühren nicht mehr gestaffelt steigen, von 50 000 auf 66 000 Euro anzuheben. Noch im Sozial- und im Hauptausschuss sei das Konsens gewesen. „Ich habe aber selber auch Telefonate geführt und daraufhin noch mal nachgedacht“, so Ronny Rücker weiter. „Wir wollten die Belastung etwas reduzieren. Wir haben ja auch Verständnis für das, was die Eltern vortragen.“

Vater aus Bärenklau: „Sehe mich nicht als Höchstverdiener“

„Ich finde es richtig, dass die Gebühren sozial gestaffelt werden“, sagt der Vater aus Bärenklau. „Aber ich sehe mich nicht als dieser Höchstverdiener.“ Es handele sich für seine Familie um einen hohen Preis, den sie beispielsweise auch für Nachtdienst-Zuschläge erhalte. Die Gebührenerhöhung, die auf die Familie zukommt, hält der Vater für ungerechtfertigt. Es gebe damit keine Verbesserung der Betreuung. „Es ist nicht so, dass wir damit an der Existenzgrenze sind. Aber das ist zum Beispiel Geld, das wir uns für den Jahresurlaub weglegen.“ Immerhin gehe es um mehr als 700 Euro im Jahr. Zudem sehe sich die Familie nicht als Großverdiener. „Wir haben ein altes Haus, das wir Stück für Stück restaurieren, wir haben laufende Kosten.“ So gehe es vielen betroffenen Eltern.

Die Sitzung der Gemeindevertreter beginnt am Donnerstag, 23. September, um 19 Uhr in der Eichstädter Verwaltung. Der Bärenklauer Vater hofft, dass Eltern dort noch mal ihre Bedenken vortragen.

Von Robert Tiesler