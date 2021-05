Bötzow

Der Vandalismus in Bötzow hört nicht auf. Am Sonnabend hieß es in der örtlichen Facebook-Gruppe, dass Jugendliche am Straßenrand Tulpen rausgerissen haben. Es ist nur eine von vielen Meldungen und Beobachtungen, die aus Bötzow, dem einwohnerstärksten Ortsteil in Oberkrämer, zu vernehmen sind.

Immer wieder werden Hauswände beschmiert. Allein am Bötzower Gemeindezentrum an der Veltener Straße wurden immer wieder Graffiti entdeckt oder andere Schäden an der Fassade. An der mobilen Ampel in der Veltener Straße gab es ebenfalls schon mitunter erhebliche Schäden.

Immer wieder gab es deshalb häufigere Polizeistreifen, auch mehrere Einsätze, bei denen Jugendliche und junge Erwachsene kontrolliert wurden. Am Freitagabend gab es nun erstmals offenbar einen konkreten Erfolg. Wie die Polizei in Oberhavel mitteilte, konnten am diesem Abend gegen 18.30 Uhr in der Veltener Straße mehrere Personen dabei beobachtet werden, welche aus der Gruppe heraus mit einem Messer an einem Baum ritzten und etwas gegen die Fassade des Gemeindezentrums warfen. Diese sei dabei erneut erheblich beschädigt worden.

Die Polizei weitete daraufhin die Kontrollen in Bötzow aus. Tatsächlich konnte kurz danach ein 30-jähriger Fahrradfahrer gestoppt werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, habe dieser Mann das zuvor verwendete verbotene Messer mit sich geführt. Und betrunken war er auch: Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest zeigte sich ein Wert von 2,49 Promille. Daraufhin sei im Polizeirevier in Hennigsdorf eine Blutentnahme durchgeführt worden.

Ebenso konnten die Polizeibeamten im Zuge der Ermittlungen in Bötzow Minderjährige im Alter von 15 und 16 Jahren ausfindig machen. Sie seien vor Ort an ihre Eltern übergeben worden. Die Personalien der Beteiligten allein schon wegen des Verstoßes gegen die Coronavirus-Eindämmungsverordnung an den Landkreis Oberhavel weitergeleitet worden. Wie es weiter heißt, nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr auf.

In der Bötzower Facebook-Gruppe herrschte nach dieser Nachricht zwar Erleichterung, aber ob die Vandalismuswelle im Ort damit zu Ende ist, bleibt angesichts der Beobachtung vom Sonnabend, als die Tulpen rausgerissen worden waren, unklar.

Schon seit weit mehr als einem Jahr haben es die Menschen in Bötzow immer wieder mit derartigen Zwischenfällen zu tun. Größere Aufmerksamkeit bekam das Thema erstmals Ende Februar 2020. Damals gab es Schäden am Gemeindezentrum und an der Ampel. Im Visier waren vor allem die Bötzower Jugendlichen. Damals sollte es ein klärendes Gespräch mit einer Gruppe Jugendlichen im Sozialausschuss geben. Sie wollten klarstellen, dass sie damit nichts zu tun haben. Zum Gespräch kam es wegen der Coronapandemie nicht. Im Juni kam es dann zu massiven Beschmierungen des neuen Pavillons neben dem Gemeindezentrum. Die Jugendlichen nahmen daraufhin an einem Arbeitseinsatz teil, wiesen aber nochmals daraufhin, nichts mit den Taten zu tun zu haben.

Mitte Dezember 2020 hatte die Vandalismuswelle in Bötzow eine neue Qualität erreicht. Unbekannte haben im ganzen Ort an vielen Hauswänden Schmierereien hinterlassen. Darunter war auch eine Beschimpfung einer „Mandy“. Auf Nachfrage ging Bötzows Ortsvorsteherin Mandy Krenz (BfO) jedoch davon aus, dass die Taten nichts mit ihr persönlich zu haben hätten. Aber danach wurde eine 600-Euro-Belohnung für Hinweise auf den Täter ausgesetzt. Wie Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) kürzlich auf MAZ-Nachfrage sagte, habe es in dem Zusammenhang aber keine konkreten Ergebnisse gegeben.

Am kommenden Donnerstag, 6. Mai, wird im Bötzower Ortsbeirat über das Vandalismusproblem im Ort diskutiert. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Gemeindezentrum in der Veltener Straße 23. An diesem Abend soll über Gegenmaßnahmen und Ideen gesprochen werden, damit das Dorf künftig von solchen Taten weitgehend verschont bleibe.

Von Robert Tiesler