Es brennt in Bötzow: Fünf Mülltonen in der Veltener Straße stehen in Flammen

Bötzow

In der Veltener Straße in Bötzow gerieten in der Nacht zu Sonnabend Mülltonnen in Brand. Die fünf Mülltonnen konnten durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Seit Monaten gibt es immer wieder nächtliche Einsätze. Unter anderem wurden in einer Nacht im Mai in der Dorfauen an der Schule mehrere Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen. Im Milchweg wurden die Scheiben eines Baggers beschädigt und das Fahrzeug mit mehreren Schriftzügen besprüht. In der Luchstraße wurde ein Auto der Marke Peugeot mit Farbe besprüht und in der Mittelstraße eine Fensterscheibe eines Hauses durch einen Stein beschädigt. Auch eine Papiertonne brannte im April.

Von MAZonline