Ex-Buchstabenfee will Peter Leys in Oberkrämer beerben

Oberkrämer

In Oberkrämer wird im neuen Jahr ein neuer Bürgermeister gewählt und auch die Freien Demokraten des Kreises haben eine Kandidatin aufgestellt. Am Freitag verkündete der FDP-Kreisvorsitzende Uwe Münchow gemeinsam mit Marion Gilzer-Kuhlmann, dass die ehemalige Schauspielerin und Buchstabenfee des Glücksrads sich um den frei werdenden Posten bewerben werde.

Frischer Wind kommt am besten von außen

Punkten wolle sie jedoch nicht durch den Promistatus vergangener Jahre. Sie möchte vor allem die Menschen auch von sich und ihrer Persönlichkeit überzeugen. Klar fehle ihr der Oberkrämer-Stallgeruch, sagte Uwe Münchow. Das sei aber in einer Gemeinde wie Oberkrämer durchaus auch von Vorteil – Vorwürfe, einzelne Ortsteile zu bevorzugen und andere zu vergessen, seien so vom Tisch. Sie wolle die Gemeinde an sich voranbringen, pflichtete die in Hennigsdorf lebende Kandidatin bei.

Schwerpunkt Schulentwicklung

Einer der ersten Ansatzpunkte, der sich ihr biete, sei die Schulsituation. Denn trotz starken Zuzug und mehr Familien mit Kindern sei derzeit in der Gemeinde keine weiterführende Schule zu finden. „Das hat die Politik und der bisherige Bürgermeister dort verschlafen“, sagte Münchow. Denn auf Seiten des Landkreises, führte er weiter aus, würde er durchaus die Bereitschaft erkennen, über dieses Thema zu sprechen. „Zuvor müssen allerdings eindeutige Signale aus Oberkrämer selbst kommen“, was bisher leider nicht der Fall gewesen sei. Marion Gilzer-Kuhlmann, so Münchow, sei durchaus in der Lage, diese Signale zu senden.

Pilotprojekte denkbar

Potenzial sieht sie außerdem in Sachen Öffentlicher Personennahverkehr. Noch gehe es in den allermeisten Fällen nicht ohne eigenes Auto. Hier habe sie einige Ideen und könne sich durchaus ein Modell nach dem Car2Go-Schema vorstellen. „In diesem Bereich gibt es einige neue Modelle, die ich gern als Pilotprojekt umsetzen würde“, so Gilzer-Kuhlmann weiter. Generell seien ihr aber alle Themen wichtig, die die in Oberkrämer lebenden Menschen bewegen würden.

Fortbildung war immer ein Thema

Als gelernte Technische Zeichnerin habe sie sich Zeit ihres Lebens fortgebildet. So habe sie sich mit der von ihr herausgebrachten Schmuckkollektion auch Kenntnisse im Goldschmiedehandwerk erworben. „Wenn ich etwas mache, dann schule ich mich auch dafür“, betonte sie. Und genauso würde sie im Falle ihrer Wahl auch an das Bürgermeisteramt herangehen. Zu ihren Stärken gehöre es außerdem, dass „ich Menschen überzeugen kann“. Und natürlich verfüge sie über jede Menge Kontakte, die für die Entwicklung der Gemeinde nützlich sein könnten. Ein Punkt, der in den vergangenen Jahren gefehlt hat,stimmte Uwe Münchow zu. Peter Leys, der noch amtierende Bürgermeister, gehört der Wählergruppe Bürger für Oberkrämer an. Und die werde außerhalb der Gemeinde nicht wahr genommen.

Digitalisierung und erneuerbare Energien

Die 61jährige, die seit einem Jahr die stellvertretende Vorsitzende der FDP Hennigsdorf ist, will zudem die Wirtschaft in den Ortsteilen verstärkt fördern. Sie setzt neben mehr Digitalisierung auf erneuerbare Energien und Elektromobilität. Ladestandorte müsse es daher möglichst bald in jedem Ortsteil geben, fordert sie.

Von ihrer Partei gibt es für die Ziele ihres prominenten Mitglieds reichlich Vorschusslorbeeren: „Mit Maren Gilzer bekommt Oberkrämer eine Bürgermeisterin, die keine falsche Rücksicht nehmen muss. Sie ist ohne Scheuklappen und offen für jedermann. Maren Gilzer redet nicht nur, sondern wird liefern“, betonte der FDP-Kreisvorsitzende Münchow.

Erstes Treffen am Holzbackofen

Eine Möglichkeit, sich ein erstes Bild von der Frau zu machen, die Peter Leys beerben möchte, gibt es für die Oberkrämer-Bürger am Samstag am Holzbackofen in Schwante. Weitere Termine sollen zeitnah bekanntgegeben werden – aber auch hier müsse man sich nach den geltenden Einschränkungen richten.

Von Björn Bethe