Feuerwehr-Gebäude in Oberkrämer an der Kapazitätsgrenze

Oberkrämer

Die Feuerwehren in Oberkrämer hatten 2021 genau 139 Einsätze. Das teilte Gemeindebrandmeister David Ostwald am Mittwochabend im Ordnungsausschuss in Eichstädt mit. Es handelte sich 27-mal um Brände, die gelöscht werden mussten, außerdem mussten die Wehren zu 44 Unfällen. Siebenmal gab es einen Fehlalarm, unter anderen wenn Leute einen Feuerschein über Schwante/Vehlefanz meldeten, der sich aber als das Licht von den dortigen Gewächshäusern entpuppte.

Ein großer Schwerpunkt war im Sommer der Löscheinsatz im Wald bei Bötzow. „Eine Woche waren wir vor Ort“, erklärte David Ostwald. Außerdem mussten die Oberkrämer-Wehren mehrfach nach Hennigsdorf-Nord, als dort ein mutmaßlicher Brandstifter sein Unwesen trieb. Auch einen größeren Einsatz in Kremmen gab es.

187 Mitglieder hat die Feuerwehr in Oberkrämer

Mit dem Stichtag von Ende 2021 hatte Oberkrämer 187 Mitglieder in der Feuerwehr, davon waren 104 aktiv, 48 gehörten zu den Jugendabteilungen, 35 zu den Alters- und Ehrenabteilungen. Die Zahl der aktiven Feuerwehrleute lag in Vehlefanz bei 30, in Eichstädt bei zwölf, in Marwitz bei 33 und in Bötzow bei 29. Jugendliche sind in Vehlefanz 19 dabei, in Eichstädt sieben, in Marwitz acht und in Bötzow 14.

Insgesamt sind 2021 laut Gemeindebrandmeister 7774 Ausbildungsstunden absolviert worden. In Vehlefanz waren es 2549, in Eichstädt 701, in Marwitz 2589 und in Bötzow 1935. Und noch eine Zahl nannte David Ostwald in seinem Jahresbericht der Oberkrämer-Feuerwehr: Insgesamt 3298-mal sind Feuerwehrleute zum Feuerwehr-Gerätehaus unterwegs gewesen.

Veränderte Ansprüche und die Autobahn

Ordnungsamtsleiter Dirk Eger wies später noch auf den Gefahrenabwehrplan der Gemeinde hin, für den alle fünf Jahre untersucht wird, an welchen Stellen in der Gemeinde nachgebessert werden müsse. Eines der Erkenntnisse: „Wir haben keine schlechten Gerätehäuser, sind aber an der Kapazitätsgrenze.“ Durch veränderte Ansprüche oder auch zusätzliche Aufgaben in Verbindung mit der Autobahn gebe es zunehmend ein Platzproblem.

Gundula Klatt (BfO) wies zudem auf die eventuell vermehrten Aufgaben durch das große Vehlefanzer Gewerbegebiet hin. Laut Dirk Eger seien die großen Hallen mit technischen Löschanlagen ausgestattet, zudem sei die Zusammenarbeit mit den Unternehmen gut, der Feuerwehr werde der Zutritt zu den Anlagen ermöglicht, um einen Überblick zu bekommen, was sich dort alles befinde.

Von Robert Tiesler