Vehlefanz

Die Feuerwehr Oberkrämer musste am Dienstagvormittag in Vehlefanz ein Pferd aus einer misslichen Lage befreien. Wie die Feuerwehr Bötzow auf ihrer Facebook-Seite berichtet, war ein Pferd aus unbekannter Ursache in einen kleinen Teich an der Lindenallee gelaufen und steckte dann dort bis zum Hals im Schlamm. Es konnte sich allein nicht befreien.

Feuerwehren aus Bötzow, Marwitz und Vehlefanz waren vor Ort, ebenso ein Tierarzt. Der hatte das Tier sediert, dadurch wurde es beruhigt, und es wurde zusätzliche Aufregung vermieden. Die Helfer versuchten, das Pferd mit einem großen Schlupp und einem Traktor zu befreien, was jedoch nicht gelang. Dann wurde das Tier an allen vier Beinen gleichzeitig per „Manpower“ aus seiner Lage befreit und stand wenig später aus eigener Kraft wieder auf.

Nach etwa 75 Minuten konnten die Feuerwehren ihren Einsatz beenden.

Von MAZonline