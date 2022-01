Feuerwehreinsatz am Jugendclub in Bötzow

Bötzow

Gegen 17.10 Uhr teilte ein Anrufer am Mittwoch (12. Januar) der Leitstelle mit, dass offenbar dunkler Rauch aus dem Keller des Jugendclubs in Bötzow dringen würde. Umgehend setzten sich die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde sowie die Brandschützer aus Hennigsdorf in Bewegung. „Die Feuerwehr konnte dann schnell feststellen, dass es nicht im Inneren des Gebäudes brannte“, teilte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord mit.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zwei elf Jahre alte Kinder offenbar an einem Papierstapel vor dem Gebäude gekokelt hatten, so dass es zu einer Rauchentwicklung kam. Alle Beteiligten blieben unverletzt, ein Schaden entstand nicht. „Die Kinder wurden durch die Beamten belehrt und anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben.“

Von MAZonline