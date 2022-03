Oberkrämer

Bis Anfang der Woche lebten 67 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine in Oberkrämer. Das teilte Hauptamtsleiter Ronny Rücker am Mittwochabend im Sozialausschuss mit. Alle seien privat untergebracht. Er gehe davon aus, dass die Zahl noch höher sei, „weil sich nicht alle gleich registrieren.“ Zwölf Kinder im Kita-Alter und neun Kinder im Grundschulalter seien bislang darunter. „Das stellt uns vor große Herausforderungen“, so Ronny Rücker weiter. „Auf diesen Zuzug sind wir nicht vorbereitet.“

Auch wenn sich Oberkrämer mit den 56 zusätzlichen Kitaplätzen in Bötzow Luft verschafft habe und in Schwante 30 weitere Plätze zu erwarten seien, allerdings habe man damit den Bedarf, der sowieso schon in Oberkrämer entstehe, geplant. „Die Plätze können nun doch schneller knapp werden, als wir uns das gewünscht haben.“ Sein Bauchgefühl sage, dass die Plätze so nicht ausreichen würden. Hinzu komme die aktuelle Belastung durch die coronabedingten Einschränkungen, wie zum Beispiel gerade in Vehlefanz.

Von Robert Tiesler