Forsthaus: Zum fünften Jubiläum gibt es Wildschwein

Sommerswalde

Am Valentinstag war es im Forsthaus so richtig voll. Noch am Mittag klingelte immer wieder das Telefon. Leute fragten, ob es noch Plätze im Lokal gebe. „Wir hätten den Raum zweimal ausbuchen können“, sagt Andree Franke mit einem Lächeln. Der Betreiber des Forsthauses am Schloss Sommerswalde hat auch ansonsten allen Grund zur Freude. Am 1. März feiert das Lokal das fünfte Jubiläum. Am 1. März 2015 hatte es erstmals nach umfangreichen Bauarbeiten geöffnet gehabt.

„Wahnsinn wie das hier vorher ausgesehen hat“, sagt Andree Franke und sieht sich im Raum um. Bevor das Forsthaus zum Lokal wurde, stand es sehr lange leer und lag im Dornröschenschlaf. „Was wir hier geschaffen haben, ist ja nicht nur ein Restaurant.“ Auf dem Gelände in Sommerswalde finden auch Veranstaltungen statt, die Leute können dort ihre Freizeit verbringen, auch heiraten. Denn das Forsthaus ist eine Außenstelle des Hennigsdorfer Standesamtes. „Nur mit einem À-la-Carte-Restaurant hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt“, so Andree Franke weiter. Dennoch sei es „gut und wichtig.“ Das merke man auch daran, dass viele Leute ins Lokal kommen, die erst kürzlich von Berlin in die Gegend gezogen sind. „Die Leute sind dann mit dem Rad unterwegs und bleiben hier hängen.“ Einen Tisch bestellen können Kunden neuerdings auch auf der Forsthaus-Seite im Internet – via Open Table.

Koch Joachim Schöber in seiner Küche. Quelle: Robert Tiesler

Die Veranstaltungsscheune auf dem Gelände sei auch wichtig. „Wir können nicht wegen einer geschlossenen Veranstaltung geschlossen haben.“ Das wäre aus seiner Sicht kein guter Spagat, und so könne der Betrieb auch parallel laufen.

Zweimal pro Jahr wechselt die Karte. „Bis auf wenige Highlight-Gerichte, die immer dabei sind.“ Dazu gehören die Soljanka und die Wildbratwurst. „Und die Nachfrage nach vegetarischen Speisen wird auch immer größer.“ Beliebt sei die Gröstl-Pfanne, unter anderem mit gerösteten Kartoffeln, hausgemachtem Rinderkraftschinken, garniert mit Spiegelei. Auch eine Grüne Suppe, bestehend aus Erbsencreme und hausgeräuchertem Lachs, steht auf der Karte, zudem zart geschmorte Wildschwein-Bäckchen. Joachim Schöber ist der Koch im Forsthaus, und er ist seit dem ersten Tag dabei. „Allergien und Unverträglichkeiten nehmen zu“, sagt er. Er versucht, in seiner Küche darauf Einfluss zu nehmen. Zu 90 Prozent wird auf Gluten und Laktose verzichtet.

Das Forsthaus in Sommerswalde. Quelle: Robert Tiesler

Sonntags gibt es im Forsthaus auch Frühstück, einmal im Monat zudem einen Brunch, das nächste Mal am 8. März. Gut gebucht seien auch die Ferienwohnungen in der oberen Etage des Forsthauses. „Seitdem wir Mitglied bei Booking.com sind, gab es da noch mal einen Schub nach vorne“, sagt Andree Franke. „Die Leute haben hier ihre Ruhe.“

Noch nicht ganz zufrieden ist er mit der Nutzung des Tourismusbusses, der auch in Sommerswalde hält. Die Linie 823 werde von seinen Kunden wenig genutzt. „Aber wir beteiligen uns wieder daran, aber mit einem kleineren Betrag. Für uns ist das eine Investition in die Zukunft.“ Zudem würden seine jungen Mitarbeiter den Bus nutzen.

Seit 2015 befindet sich im Forsthaus das gleichnamige Lokal. Quelle: Robert Tiesler

Auch wünscht sich Andree Franke, dass ein Radweg zwischen Sommerswalde und Germendorf gebaut wird. „Es ist unverständlich, dass da noch nichts passiert ist. Der Verkehr wird immer schlimmer. Ich kann Familien mit Kindern nur abraten, die Strecke mit dem Rad zu fahren.“ Er hofft, dass wenigstens der Weg durch den Wald nutzbar gemacht werde. „Der wäre als Übergangslösung wichtig.“ Dadurch könne man auch den Bereich Schwante anschließen. Auch setzt er Hoffnung auf das geplante Tempelprojekt auf dem Schlossgelände gegenüber. „Das ist für uns sehr erfreulich.“

Die nächsten Events sind schon geplant. Am 28. und 29. Februar spielt jeweils ab 19 Uhr die Live-Band "À la Carte". Mit Gitarre, Kontrabass, Cajon und Gesang soll dem Winter die kalte Schulter gezeigt werden. Es wird um Vorbestellungen gebeten. Zum fünften Jubiläum am 1. März gibt es von 11 bis 14 Uhr Wildschwein am offenen Feuer. Am 15. März findet ab 16 Uhr die Comedy-Scheune mit Cem-Ali Gültekin statt. Bei ihm werden Nachwuchs-Comedians auftreten.

Mehr Infos auf www.forsthaus-sommerswalde.de

Von Robert Tiesler