So lange Gaststätten wegen der Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus weiterhin nicht öffnen können, kommt es auf die Kreativität der Betreiber an, die Speisen zu den Menschen zu bringen. Am heutigen Freitag von 11.30 bis 13.30 Uhr sowie am Sonnabend, 25. April, von 15 bis 18 Uhr sowie am Maifeiertag, 1. Mai, von 11.30 bis 15.30 Uhr und Sonnabend, 2. Mai, von 15 bis 18 Uhr gibt es im Forsthaus in Sommerswalde wieder ein „Essen zum Mitnehmen-Angebot“.

An den beiden Wochenenden wird es jeweils eine kleine Karte mit Speisen zum Mitnehmen geben. Außerdem werden Speisen angeboten, die vakuuminiert werden, um sie dann später zu Hause wieder warm zu machen.

Mehr Infos gibt es unter 0151/ 22 23 59 11 oder im Internet auf www.forsthaus-sommerswalde.de.

