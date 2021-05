Sommerswalde

Freitag, 12 Uhr. Dann beginnt auch im Forsthaus in Sommerswalde wieder das Restaurant-Leben. Nachdem das Haus für Vor-Ort-Gäste das letzte Mal am 1. November 2020 öffnen durfte, ist nun wieder eine Außengastronomie möglich. In den vergangenen Monaten waren auch in Sommerswalde nur To-Go-Angebote möglich.

„Es ist ein Re-Opening. Aber es fühlt sich an wie eine Neueröffnung nach einer langen Phase der Pause“, sagt Geschäftsführer Andree Franke. Im Haus und auf dem Gelände ist die Zeit genutzt worden, einiges zu verändern. „Wir haben eine neue Speisekarte, bei der auch eine neue Idee dahintersteckt.“ Zu einem solle auf die vergangenen sechs Jahre zurückgeblickt werden, seitdem es das Restaurant im Forsthaus gibt. „Wir haben uns gefragt, was die Highlights auf der Karte waren.“ Diese sollen nochmals auf der Karte erscheinen. Zum anderen wird es eine Frühlingskarte geben – auch wenn der Frühling in vier Wochen schon vorbei ist. „Aber wir haben noch die letzten Tage Spargel. Danach kommt schon die Sommerkarte“, erzählt Andree Franke.

Joachim Schöber und Sandra Haase bei der Vorbereitung. Quelle: Enrico Kugler

Auch der Außengastronomie-Bereich sei baulich verändert worden. So gibt es im Stall auf dem Gelände nun eine Verteilküche für den Außenbereich. „Gekocht wird im Haus. Aber alles, was wir auf kurzen Wegen vorbereiten können, machen wir dort.“ Auch eine Kochschule könne dort durchgeführt werden. Zudem gibt es draußen weitere Toiletten, die in den Stall eingebaut worden sind. „Damit die Leute nicht anstehen müssen.“

Im Außenbereich gebe es sowohl ein Areal mit 50 bis 60 Sitzplätzen, in dem das Essen von der Karte bestellt werden könne, und etwa 60 Plätze umfassenden Selbstbedienungsbereich. „Um keinen nach Hause schicken zu müssen, haben wir den Außenbereich entzerrt.“ Die Reservierung ist per Telefon möglich, außerdem ist, wenn man noch nicht komplett geimpft ist, ein negativer Coronatest notwendig. Der ist am Wochenende, unweit von Sommerswalde am Germendorfer Hotel möglich.

Jon Schröder stellt schon mal die Stühle auf. Quelle: Enrico Kugler

Für die Pfingsttage ist kein besonders gutes Wetter angekündigt. Aber auch auf Regen haben sich die Betreiber des Sommerswalder Lokals vorbereitet. „Wir haben extra in ein Zelt investiert“, sagt Andree Franke. Es handele sich um eine Zeltüberdachung, die fünfmal zehn Meter groß sei. „Wenn natürlich alles ins Wasser fällt, dann ist das schlecht.“

Ganz geschlossen war das Forsthaus seit November nicht. Denn neben dem To-go-Angebot, das es immer wieder gab, konnten auch die Gästezimmer weiter für Geschäftsleute vermietet werden. „Wir hatten eine ganz gute Auslastung.“

Ein weiteres Problem für viele Gastrobetriebe ist auch, wieder genügend Angestellte zu finden. „Da sind wir im Moment noch ganz gut aufgestellt. Aber wir gucken auch immer wieder nach jungen Leuten, die bei uns arbeiten wollen.“ Im normalen Betrieb komme man gut zurecht. Anders sehe es jedoch aus, wenn wieder größere Veranstaltungen auf dem Gelände stattfinden. „Ursprünglich waren wir im Veranstaltungsbereich ausgebucht. Wenn die wieder losgehen, wird das ein Thema.“

Forsthaus Sommerswalde. Quelle: Robert Tiesler

Oft finden am Forsthaus Hochzeiten statt. Neuerdings ist es aber auch möglich, sich im kleinen Stall zu treffen. „Möglich sind dort Veranstaltungen mit bis zu 25 Leuten.“ Für kleine Feiern, Firmenevents oder für Vereinstreffen. Man wolle sich in der Hinsicht breiter aufstellen.

Andree Franke sieht im Forsthaus auch weiterhin eine Perspektive. „Im Grunde bin ich Optimist, und das Forsthaus ist mein Lebenswerk. Und mein Glück ist es, dass es nicht mein einziges Standbein ist.“ Während die Gastronomie am Boden lag, arbeitete er im Baubereich zu 120 Prozent. „Das eine füttert das andere.“ Er und sein Team haben für die kommende Zeit noch viele Ideen, kündigt er an. „Je nachdem wie die Corona-Auflagen in den nächsten Wochen und Monaten sein werden, könnten wir auf kurzem Wege vielleicht noch ein Sommerfest auf die Beine stellen“, sagt Andree Franke.

Von Robert Tiesler