Oberkrämer

Die Vehlefanzerin Franziska Hagen bleibt Jugendbeauftragte in Oberkrämer. Für die Funktion erweise sie sich als gut geeignet, so Jugendkoordination Silvia Hinze. „Dieses zeigt sich durch ihr Engagement in in der Gemeinwesenarbeit sowie durch ihren Willen und ihr Interesse an dieser Funktion.“

Franziska Hagen ist Sprecherin der Jugendinitiative „Jofok 23“ und setzt sich für die Belange der Kinder und Jugendlichen in Oberkrämer ein. Seit sie 2015 diese ehrenamtliche Stelle antrat, hat sie sich an mehreren Projekten beteiligt. So unterstützte sie auch als Betreuerin Ferienangebote für Kinder und Jugendliche.

Momentan befindet sie sich zudem im zweiten Ausbildungsjahr zur Verwaltungsfachangestellten in der Gemeinde Oberkrämer.

Von MAZonline