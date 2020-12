Frech und fröhlich: Die Zwillinge Hillevie und Finn (8) haben einen Weihnachtssong eingesungen

Marwitz

Darf der Weihnachtsmann trotz Corona-Beschränkungen kommen? Mit dieser Frage befassen sich vier Marwitzer in ihrem selbst geschrieben Lied „Dieses Jahr ist alles anders“. Thomas und seine Frau Alexandra, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchten, haben den Song gemeinsam mit den Nachbarskindern Hillevie und Finn, achtjährige Zwillinge, aufgenommen. Vor einer Woche wurde das Lied bei Youtube hochgeladen und in diversen Facebook-Gruppen gepostet. „Dafür, dass wir keine Influencer oder großartig in den sozialen Medien aktiv sind, man also speziell suchen müsste, ist die Reichweite doch recht beachtlich“, sagt Thomas.

Thomas, Alexandra und die Nachbars-Zwillinge. Quelle: privat

Mehr als 1300 Aufrufe hat das Video bei Youtube. „Es soll hier auch gar nicht um uns gehen, sondern wir möchten anderen Kindern in dieser Zeit Mut machen. Wir haben viel positives Feedback bekommen. Es hat sogar eine Frau unser Video kommentiert, die erklärt, dass ihr Kind leider im Hospiz ist und der Song dort bereits für lächelnde Gesichter gesorgt hat“, sagt Thomas, der sich in seiner Freizeit viel mit Musik beschäftigt. Für die Nutzung des Beats hat er Lizenzgebühren bezahlt und anschließend Text und Melodie verfasst. Die Interpreten singen: „Ob Santa Claus wirklich eine Maske trägt, weiß ich nicht. Doch uns ist das egal. Hauptsache ist, er kommt dieses Jahr. Bringt uns Spielzeug, leckere Sachen. Uns egal, auch gern mit Maske.“

Hauptsache, der Weihnachtsmann bringt Geschenke

„Wie wohl in den meisten Familien wurde auch bei uns im Vorfeld überlegt, ob der Weihnachtsmann laut den geltenden Hygienebestimmungen Kinder zu Hause besuchen darf. Und zum Glück ist das grundsätzlich möglich, sofern alle Regeln eingehalten werden“, erklärt der Marwitzer – natürlich nur, solange die betreffenden Kinder nicht in Quarantäne festsitzen. Dann müsste der Weihnachtsmann die Geschenke vor der Tür ablegen. „Es wird dieses Jahr eben wirklich ein anderes Weihnachten. Wir greifen die Situation in unserem Lied ein wenig mit Witz und Charme auf, um die Stimmung aufzuheitern. Die vierköpfige Gruppe nennt sich HAFT, zusammengesetzt aus dem vier Vornamen Hillevie, Alexandra, Finn und Thomas. Dass die vier harmonieren, ist dem Song deutlich anzuhören. Schon einmal haben sie zusammen Musik gemacht, das Projekt ist aber noch nicht öffentlich. Als der Marwitzer den Kindern die Idee zum Weihnachtslied vorschlug, seien sie gleich begeistert gewesen.

Die beiden beweisen, dass sie Talent zum Singen haben. Quelle: privat

Die Geschwister haben fleißig geübt und den Text auswendig gelernt, um den Weihnachtssong in kürzester Zeit einsingen zu können. „Das haben die beiden ganz toll gemacht. Bei den schnelleren Stellen immer im Takt zu bleiben, ist nämlich gar nicht so einfach. Normalerweise müsste ich da noch gegebenenfalls am Computer nacharbeiten, aber hier war das nicht nötig“, sagt Thomas. Fast wäre alles gescheitert. Durch einen Ladefehler ist alles abgestürzt und die Zwillinge sowie ihre Nachbarn Alexandra und Thomas mussten noch einmal alles neu aufnehmen. „Das hat dann aber zum Glück schnell und ohne Schwierigkeiten geklappt“, sagt Thomas. Die vier würden sich freuen, wenn das Lied, auch wenn es erst so kurz vor Weihnachten entstanden ist, noch vielen Familien ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Info Zu finden ist das Lied „Dieses Jahr (ist alles anders)“ von HAFT auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=04R6_l-s9-A

Von Wiebke Wollek