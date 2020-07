Furioses Finale: „Wir für Euch“ biegt als Sternlauf in Marwitz auf die Zielgerade

Marwitz

Seit Anfang Mai laufen die Unterstützer der Initiative „Wir für Euch – alle für das Hospiz Oberhavel“ unter dem Motto „ Oberhavel läuft“ Kilometer um Kilometer. Mehr als 120.000 Lauf-Kilometer sind inzwischen bei der Aktion zusammengekommen, die inzwischen von mehr als 500 angemeldeten Läufern unterstützt wird. Der Erlös des Ganzen kommt – wie in jedem Jahr – dem Hospiz Oberhavel zu Gute.

Für den 31. Juli (Freitag) haben die Organisatoren – wie in jedem Jahr – ein großes Abschlussevent für ihre Aktion geplant: Von 16 bis 21 Uhr gibt es einen großen Sternlauf, zur „Beatfabrik“ in Marwitz, in der man dann den diesjährigen „Wir für Euch“-Lauf gemeinsam ausklingen lässt.

Großes Abschlussfest für alle Teilnehmer und deren Familien

„Wir laden euch ganz herzlich ein, dabei zu sein“, erklärt Romano Bergling vom Organisationsteam. Der Sternlauf soll „ein Abschluss von " Oberhavel läuft..." für alle Laufteilnehmer und Laufteilnehmerinnen sowie ihre Familien sein. Wir haben ein paar Auflagen, die wir vor Ort gut umsetzen können, natürlich mit der Bitte, sich an die Hinweise der geltenden Bestimmungen zu halten“, erklärt er weiter. „Wir wollen euch die Möglichkeit geben, Erinnerungsbilder zu knipsen, möchten euch alle noch einmal zusammen haben.“

Überraschungen am Zieleinlauf – auch für das leibliche Wohl ist gesorgt

Gesorgt ist vor Ort am Zieleinlauf in der „Beatfabrik“ neben der ein oder anderen Überraschung auch für das leibliche Wohl. „Aufgrund der Coronakrise möchten wir auch an andere denken“, sagt Romano Bergling. So werde auch die erst vor kurzem in Leegebruch gegründete Ranch „Olmoland“ vor Ort sein. „Die Erlöse der vor Ort stehenden Spendendosen möchten wir der kleinen und noch sehr jungen Ranch zukommen lassen“, erklärt Bergling, dessen Vorfreude riesig ist, mit den vielen Teilnehmern und Unterstützern von „ Oberhavel läuft“ noch einmal tolle Momente und Erinnerungen der letzten drei Monate Revue passieren zu lassen. Der gemeinsame Lauf mit Zieleinlauf ist für 17 Uhr geplant.

Weitere Informationen zu „Wir für Euch...“ veröffentlicht die Initiative regelmäßig auf ihrer Facebook-Seite unter diesem Link.

Von Nadine Bieneck