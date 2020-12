Schwante

Wer im Dunkeln aus dem Bus an der Haltestelle Kremmener Chaussee/Ecke Lindenweg steigt, sollte eine Taschenlampe dabeihaben. Denn der Geh- und Radweg hinter der Bus-Haltestelle ist eine gefährliche Stolperfalle. Und das schon seit Monaten. Die Notbeleuchtung, die auf die Baustelle hinweist, ist auch kaputt. Lediglich die Warnschilder stehen dort – leider auch fast mitten im Weg. Somit bergen auch sie eine Gefahr.

Auch Radfahrer sollten an der Stelle besonders aufmerksam sein. „Dieser Wegabschnitt ist extrem gefährlich. Nicht nur, weil er abends nicht beleuchtet ist, sondern auch extrem uneben ist“, ärgert sich Anwohnerin Jutta Schulz (65). Besonders tückisch ist mitten auf dem Weg der Haltefuß für das Warnschild, bei dem die Beleuchtung auch nicht funktioniert.

„Ich bin hier nachmittags oft mit meinem sechsjährigen Sohn Maximilian unterwegs. Er fährt dann mit dem Rad, manchmal auch mit dem Scatboard , sagt Anwohnerin Annika Möller (32). „Ehrlich gesagt, habe ich jedes Mal Panik, mein Sohn könnte stürzen.“ Auch mit dem Kinderwagen, in dem Sohn Lukas (1) liegt, muss Annika Möller um die Senken rangieren. Nur die kleine, weiße Pudeldame Soy hat mit ihren vier Beinen mehr Standfestigkeit auf dem Stolperweg.

Anwohnerin Annika Möller (32, l.) sorgt sich um ihren sechsjährigen Sohn, dass er stürzen könnte, wenn er den Weg mit dem Rad oder dem Scatboard befährt. Quelle: Jeannette Hix

Jutta Schulz sauer: „Ich habe schon mehrere Beschwerden geschrieben. Aber Abhilfe ist nicht in Sicht.“ Involviert ist die „Gesellschaft Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung“ (OWA GmbH) als „Baustellen-Veranlasser“ und der „Landesbetrieb Straßenwesen“ als Eigentümer der Straße. Die Gemeinde Oberkrämer trifft keine Schuld. Im Gegenteil. Sie hat den Umstand auch schon mehrmals angemahnt. In einem Schreiben an Jutta Schulz heißt es: ... „Die Baustelle hat die OWA GmbH aus Falkensee veranlasst, um eine Havarie an ihrer Trinkwasserleitung zu reparieren.“

Das Warnhinweisschild lehnt an der Bushaltestelle. Nachts leuchtet es nicht. Quelle: Jeannette Hix

Und weiter: „Zur Absicherung der Baustelle ... ist die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Oberhavel auch für die Kontrolle der Baustellenabsicherung verantwortlich. Der hier zu Rede stehende Landesstraßenabschnitt 040 Kilometer 0,38 bis 0,44 liegt außerorts an freier Strecke. Eigentümer, Straßenbaulastträger und somit verantwortliche Sonderordnungsbehörde ist dort der Landesbetrieb Straßenwesen.

Die Gemeinde Oberkrämer kann aufgrund der vorgenannten spezialgesetzlichen Zuständigkeiten an dieser Stelle nicht als allgemeine Ordnungsbehörde hoheitlich tätig werden. Gleichwohl hat das örtliche Tiefbauamt am 7. Oktober 2020 durch einen Anwohnerhinweis vom Sachverhalt erfahren und sofort die verantwortliche Bauherrin – die OWA GmbH – um unverzügliche Abhilfe gebeten. Seither erfolgten seitens der Gemeinde Nachfragen am 16. Oktober., 27. Oktober. und zuletzt am 27. November....“

OWA sieht in 2020 keine Möglichkeit mehr, Abhilfe zu leisten

Die OWA GmbH soll den ordnungsgemäßen Abschluss der Baumaßnahme bis Ende Dezember zugesichert haben. Ein Zeitabschnitt, der – in Anbetracht der Gefahrenquelle – nicht hinnehmbar ist. „Anfangs war dieses Provisorium noch befahrbar, da die Fläche noch einigermaßen glatt war“, sagt Jutta Schulz. „Jetzt besteht die Gefahr, sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer zu stürzen.“ In der Gegend sollen auch viele alte Leute wohnen, die zum Teil mit dem Rollator unterwegs sind oder im elektrischen Rollstuhl sitzen. „Sie sind besonders gefährdet.“

Dazu OWA-Geschäftsführer Günter Fredrich: „Der geschilderte Sachverhalt ist uns selbstverständlich bekannt. Der Rohrschaden trat im September 2020 auf, wodurch die betroffene Straße auf zirka 60 Meter Länge beschädigt wurde. Die Wiederherstellung ist auf Grund des Umfanges mit eigenen Mitteln nicht möglich, daher wurde von uns ein Tiefbauunternehmen beauftragt.

Meine Mitarbeiter stehen mit dem Unternehmen im ständigen Kontakt, konnten aber bisher keinen verbindlichen Ausführungstermin erwirken. Die Firma konnte wegen coronabedingten Arbeitsausfällen nicht leisten und ist auch aktuell deshalb nicht leistungsfähig. Andere Möglichkeiten gibt es für derartige Vorhaben schlichtweg nicht. Auf Grund des Hinweises werden wir die Baustellensicherung sofort noch einmal überprüfen und gegebenenfalls wieder herstellen. Die Wiederherstellung der Straße ist voraussichtlich erst im Januar 2021 möglich, vorausgesetzt dass die „Coronamaßnahmen“ dem nicht entgegenstehen.“

Von Jeannette Hix