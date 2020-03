Oberkrämer

Wegen der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus hat die Gemeinde Oberkrämer am Dienstag ihre kommunalen Einrichtungen geschlossen – bis voraussichtlich Ende der Osterferien am 19. April. Das teilte Bürgermeister Peter Leys (BfO) mit.

Folgende Einrichtungen sind ab sofort für den Besuchsverkehr geschlossen: die Schulbibliotheken in Bötzow und Vehlefanz, die Gemeindezentren aller Ortsteile, die Tourismusinformation in Vehlefanz, die Bockwindmühle in Vehlefanz, das Museum am Depot in Bärenklau sowie alle Sport- und Mehrzweckhallen, der Kunstrasenplatz in Vehlefanz, der Sportplatz in Marwitz und die Jugendclubs

Von MAZonline